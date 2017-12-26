'Yılbaşı bir fırsat'

YILBAŞI kutlamalarına değinen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Yılbaşı, dini bir konu değildir. Yılbaşı Çin'de de Afrika'da da insanlığın ortak kutladığı, dinle ilgisi olmayan bir kutlamadır" dedi. Antalya'da yılbaşı ışıklandırması konusunun yeniden gündeme geldiğini belirten Başkan Çetin, her yılbaşında bunu tartışmaktan yorulduklarını dile getirdi. Antalya'da bütün kurum ve kuruluşlar ile esnafın birlik içinde ışıklandırma yapması gerektiğini savunan Çetin, Antalya'nın bir dünya kenti olduğunu, turizmin gelişmesini, kışın da canlanmasını istediklerini söyledi.

'YILBAŞI DİNİ BİR KONU DEĞİL'

Çetin şöyle devam etti: "İlimizde yaşayan binlerce Avrupalı var. Otellerimiz yılbaşı programları yapıyor ve önemli sayıda kişi diğer illerden geliyor. Antalya'da bu nedenle yılbaşı daha canlı olmalıdır, alışveriş indirimleriyle ticaret canlandırılmalıdır. Toplum olarak eğlenme konusuna da önem vermeliyiz. Eğlenmeyen bir toplum haliyle stresli, öfkeli olur. Yılbaşı, dini ve milli bayramlar, kutlama günleri bu nedenle önemli bir fırsattır. Sürekli çatık kaşlı, ciddi, birbirinde kusur arayan değil güler yüzlü ve eğlenen bir toplum olmalıyız. Yılbaşı, dini bir konu değildir. Hristiyan dininde Katoliklerin Noel'i, 24 Aralık gecesidir; Ortodoksların Noel'i de 6 Ocak gecesidir. Yahudilerin Hanuka Bayramı farklıdır. Yılbaşı Çin'de de Afrika'da da insanlığın ortak kutladığı, dinle ilgisi olmayan bir kutlamadır. Anneler Günü gibi bir gündür."

'TURİZMDE 2017'DE YÜZDE 58 ARTIŞ'

2018 yılından beklentilerine değinen, narenciye üretiminde üreticiye destek çağrısında bulunan Çetin, şöyle konuştu: "Portakal bahçelerinin sökülmesini önlemeliyiz. Belediyelerimiz geçen yıl portakal, nar alımları yapmıştı. Bu yıl da böyle kampanyalar yapmalıyız. Geçen yıl söylemiştim, okullarda çocuklara portakal suyu içirsek hem çocuklar daha sağlıklı olur hem de üretici ayakta kalır. 2018 yılı için turizmde çok daha ümitliyiz. Ekonomide Antalya olarak Türkiye genelinden daha iyi bir yıl bekliyoruz. Turizmde bu yıl yüzde 58 artış kaydettik fakat halen 2014'ün gerisinde olduğumuzu unutmayalım. Türkiye son iki yılda Alman pazarının yarısını kaybetmiş oldu." Almanya'da, Kasım ayında yapılan erken rezervasyonlarda Antalya'nın yüzde 49 artışta olduğuna dikkat çeken Çetin, gelecek yıl Antalya'nın yükseliş sağlayacağını ümit ettiklerini belirtti.