Yıl sonuna kadar ücretsiz olacak!

Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan vatandaşlar yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti alacak.

Yıl sonuna kadar ücretsiz olacak!
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GENEL Sağlık Sigortası prim borcu olan vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden 2019 yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan ancak primlerini zamanında ödemeyip borçlu duruma düşen Türk vatandaşları, Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek. Ücretsiz sağlık hizmeti hakkından Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki vatandaşların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de yararlanacak. Ücretsiz sağlık hakkı, 31 Aralık 2019’a kadar geçerli olacak.

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