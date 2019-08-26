Yetki verildi! Sabancı Holding, dev şirketi satıyor

SABANCI Holding, Yünsa'daki hisselerinin tamamının satışı için şirket yöneticilerini yetkilendirdi. Sabancı Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şirket Yönetim Kurulu'nun 29 Ağustos tarihli toplantısında, şirket portföyünde yer alan 16 milyon 878 bin 507 TL nominal değerdeki 1 milyar 687 milyon 850 bin 700 adet Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait hisse senetlerinin tamamının satılmasına karar verildiği belirtildi.

ALPER VE SAKA'YA YETKİ VERİLDİ

Açıklamada, satış işlemleriyle ilgili olarak hisse alım ve satım anlaşması ile anlaşmaya ek dokümanlar ile belgeleri ve devre ilişkin sair dokümanları şirket adına imzalamaya ve devir için gerekli her türlü işlemleri gerçekleştirmeye, Üst Yönetici (CEO) Cenk Alper ile Çimento Grup Başkanı Tamer Saka'nın diledikleri bedel ve şartlarla, birlikte olmak şartıyla yetkili kılınmalarına karar verildiği bildirildi.

Sabancı Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Ağustos 2019 tarihli toplantısında; Şirketimiz portföyünde yer alan 16.878.507,00 -TL nominal değerdeki 1.687.850.700 adet Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait hisse senetlerinin tamamının satılmasına; satış işlemleri ile ilgili olarak hisse alım ve satım anlaşması ("Anlaşma") ile Anlaşma'ya ek dokümanlar ile belgeleri ve devre ilişkin sair dokümanları Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. adına imzalamaya ve devir için gerekli her türlü işlemleri gerçekleştirmeye, Chief Executive Officier Cenk Alper ile Çimento Grup Başkanı Tamer Saka'nın diledikleri bedel ve şartlarla, birlikte olmak şartıyla yetkili kılınmalarına karar verilmiştir."

YÜNSA NEDİR?

Sabancı Holding bünyesinde 1973 yılında Türkiye'de, kurulan 2000'li yıllarda ise Avrupa'nın en büyük Dünya'nın ilk 5 kumaş üreticisi haline gelen tekstil firması. Fabrika'sı Çerkezköy Tekirdağ'da Yönetim'i ise İstanbul Sabancı Center'dadır. Fabrika 15 Haziran 1973'te faaliyete başlamıştır.