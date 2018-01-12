Yeşillik eken hüsrana uğradı 

ANTALYA Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Halinde domates ve salatalık dışında tüm sebzelerin fiyatlarında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre büyük ölçüde düşüş yaşandı. Geçtiğimiz yıl 2 ile 2,5 lira arasında seyreden domates, bu yıl da aşağı yukarı aynı fiyatlarda satılırken, salatalık 3 liradan, sivri biber 1 lira, limon ise 1 lira 70 kuruştan alıcı buluyor. Geçtiğimiz yıl 1 lira 80 kuruştan satılan beyaz lahana ile 2 lira 80 kuruştan satılan karnabahar, bu yıl 20 kuruştan alıcı bekliyor. Yine fiyatı düşük olan sebzelerden kereviz 40 kuruşa satılırken, pazarcılar ise sebze fiyatlarındaki düşüşün sebebini dengesiz üretim olarak gösteriyor.

'YEŞİLLİKTE REZİLLİK YAŞANIYOR'

Ekimlerin bitmesiyle birlikte fiyatların artacağını belirten çiftçilerden Ali Tunç, pazardaki en iyi fiyatların domates ve salatalıkta olduğunu kaydetti. Geçtiğimiz yıl domatesin fiyatının biraz daha düşük olduğunu söyleyen Tunç, "Geçen sene domates daha düşüktü. İhracat da güzel şu anda. Yeşilliklerde ise bu sene rezillik yaşanıyor. İç piyasa bu malı çekemiyor. Yeşillik ekenler bu sene hüsrana uğradı" dedi.

'ESAS SEBEP DENGESİZ ÜRETİM'

Yeşil sebzelerin fiyatlarında bu yıl oldukça düşüş yaşandığını belirten pazarcı Şaban Özbek ise, "Üretimin fazla olması, tüketimin az olması nedeniyle fiyatlar bu şekilde. Lahana geçen sene 2 liraydı, bu yıl lahananın fiyatı 20 kuruş, 40 kuruş. Karnabahar geçen sene 1,5-2 lira arasıydı bu sene 30-40 kuruş. Limonda da düşüş var. Domates geçen seneki yıllara göre bu seneki piyasayla aşağı yukarı aynı. Yeşillikteki bu durumun sebebi dengesiz üretim. Bir şekilde malları satmaya çalışıyoruz" ifadelerini kaydetti.