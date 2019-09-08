'Yeşil elmas fabrikasına ortak olun'

SON zamanların en popüler meyvesi, besin değerleri ve lezzetiyle tüketiciyi adeta büyüleyen avokado, bu popülerliğine bağlı olarak ekonomik açıdan da göz kamaştırıyor. Bu tespitle hareket eden ve Türk toplumunun dolandırıcılara milyarlarca lira kaptırdığını hatırlatıp “İnsanlarımız kolay yoldan köşe dönmek yerine, parasını akılcı yatırımlarla değerlendirsin istedim” diyen Alanyalı video üreticisi Cem Akıllı, "Toplum Mühendisi" isimli Youtube kanalında Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen ile bir söyleşi yaptı. Sevilgen, söyleşide özetle şu açıklamalarda bulundu:

'YATIRIMCILAR ELİNİ ÇABUK TUTMALI'

Tarıma uygun arazilerin hızla dolduğunu ifade eden Sevilgen, "Şu anda yaklaşık 40 bin hektarlık bir alanda avokado üretimi yapılıyor. Avokado sadece tropikal ve subtropikal bölgelerde yetişebiliyor. Buna ülkemizde sadece Alanya, Gazipaşa, bir miktar da Anamur’da rastlanıyor. Üretimimiz her geçen yıl artıyor, fakat iklimsel kısıtlamalar nedeniyle bir noktadan itibaren daha fazla üretemeyeceğiz. Bu sınırlılığa bağlı olarak arazi fiyatları hızla yükseliyor. Yatırımcıların bir an önce gelip uygun arazileri satın alması ve üretime başlaması gerekiyor" dedi.

NE KADAR SERMAYE GEREKİYOR?

Sevilgen, avokado tarımı için gerekli sermaye miktarı hakkında "Bugünün şartlarında avokado üretimi yapılabilecek arazi fiyatları 50 bin liradan başlıyor. Bu fiyatın altında satılanlar yeterince verimli değil. Arazi alındıktan sonra hafriyat, damlama, sondaj, fidan gibi giderler için dönüm başına tek seferliğine 15 bin lira harcanıyor. Yıllık 5 bin lira da su, elektrik ve gübre gibi tarımsal ürün giderleri oluyor" ifadelerini kullandı. Sevilgen "Ekimden sonraki dördüncü yıldan itibaren de ürün alınmaya başlanıyor. İlk yıllarda 200 civarı meyve toplanabiliyor, ama 7-8. yıldan itibaren bu sayı 300-400’e, 10. yılda ise 700’e kadar çıkıyor. Dolayısıyla avokadonun uzun vadeli bir yatırım olduğunun altını çizmek gerekiyor" dedi.

'TROPİK ALANLAR İNŞAATA KAPATILMALI'

Tropikal meyve tarımı yapılabilen alanların imara açılmasını eleştiren Sevilgen, şunları söyledi: "Türkiye, tropikal meyveler üretmek için Sudan’dan arazi kiraladı. Elimizde zaten tropik bir alan var. Başka ülkelerden arazi kiralayıp kendi topraklarımıza beton döküyoruz. Bugün caretta carettalar için SİT alanı ilan edilen, imara kapatılan bölgelerimiz var. Bu çok güzel ve doğru bir uygulamadır; ama binalar Türkiye’nin yer tarafına yapılabilirken, aynı uygulama sadece bu bölgede yetişebilen avokado için neden yapılmaz? Altın yumurtlayan tavuk kesiliyor. Yetkim olsaydı, tropikal meyvelerin yetişebildiği yerlerde inşaatı tamamen yasaklar, sadece bunların üretimine izin verirdim."