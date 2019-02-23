Yerli ve milli 5G teknolojisi teşvik edilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de 4,5G ile başlayan yerli ve milli haberleşme teknolojilerinin üretimi ve geliştirilmesi çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek, 5G mobil el terminallerinin yerli ve milli olarak üretiminin teşvik edileceğini bildirdi

Yerli ve milli 5G teknolojisi teşvik edilecek
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BAKAN Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK)  yeni nesil yerli ve milli 5G ve ötesi haberleşme teknolojilerinin ülkede  kullanımı için gerekli çalışmaları yapacağını söyledi.

Kurumun, 5G hizmetinde kullanılacak küçük hücre baz istasyonlarının  kurulumunu kolaylaştıracağını ifade eden Turhan, söz konusu hizmetlerin  sunulabilmesi için ilave altyapı ihtiyacının tespit edilerek, alınacak  tedbirlerin belirleneceğini dile getirdi.

Turhan, üniversiteler ve özel sektör kuruluşlarıyla 5G teknolojisini  geliştirmek üzerine iş birliği yapacaklarına işaret ederek, bu konuda ulusal  mevzuatla uluslararası standartların uyumlaştırılacağını anlattı.

İşletmecilerin 5G konusundaki hazırlıklarının takip edeceğini  vurgulayan Turhan, yerli üretim ve Ar-Ge faaliyetlerinin yeni nesil mobil  haberleşme teknolojileri kapsamında desteklenmesini sağlayacağını ifade etti.

"Yerli ve milli üretim ekosistemi geliştirilecek"

Turhan, 5G mobil el terminallerinin yerli ve milli olarak üretiminin  teşvikinin sağlanmasının yanı sıra 5G mobil haberleşme baz istasyonu ve benzeri  teçhizatın yerli tasarımı ve üretim kabiliyetinin ülkeye kazandırılmasının  hedeflendiğini bildirdi.

5G yetkilendirmesi kapsamında işletmecilere makul oranda ve uygun  zaman planlaması içinde yerli malı belgeli ürün kullanım yükümlülüğü  getireceklerine dikkati çeken Turhan, şöyle konuştu:

"Burada amacımız, yerli ve milli 5G ve ötesi yeni nesil haberleşme  teknolojilerinin geliştirilerek ülkede kullanımına başlanması ve bu alanda Ar-Ge,  Ür-Ge faaliyetlerinin ve yerli/milli üretim ile kullanımının geliştirilmesini  teşvik edecek düzenleyici çerçevenin ve mekanizmaların oluşturulması olarak  belirlendi."

Bakan Turhan, elektronik haberleşme sektörüne yönelik yerli ve milli  üretim ekosisteminin geliştirilmesinin de sağlanacağını vurgulayarak, kaynak  tahsisi gerektiren yetkilendirmelere ilişkin altyapılarda yerli ve milli  ürünlerin kullanımının artırılması konusunda çalışma yapacaklarını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2019, 12:30
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