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'Yerli ürün dünyaya açılacak'

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkan Adayı Mustafa Tuna, bölgenin kalkınması için olmazsa olmazlardan birinin de tarım sektörü olduğunu belirterek, tarıma yönelik projelerini anlattı

'Yerli ürün dünyaya açılacak'

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkan Adayı Mustafa Tuna, bölgenin kalkınması için olmazsa olmazlardan birinin de tarım sektörü olduğunu belirterek, tarıma yönelik projelerini anlattı

28 Mart 2018 Çarşamba 22:12
'Yerli ürün dünyaya açılacak'
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ÖNCE eğitim’ prensibiyle yola çıkacaklarını söyleyen Tuna, “Sektörün her kademesini kapsayan sertifikalı eğitimler vereceğiz. Bu eğitimlerde başarılı olan kursiyerler odamız tarafından işe yerleştirilecek.
Toptancı hallerinde tarım ürünlerini kalite standartlarının üzerine getirerek, onların daha etkin ve yüksek fiyata satılmasını sağlayacağız.
Tüccar, komisyoncu, ihracatçı, manav ve pazarcı arasında yaşanan krizlerde oda olarak arabulucu görevini üstleneceğiz. Diğer bölgelerde meyve-sebze ihracatı yapan odalarla birlikte ticari istihbarat ağı kuracağız. Tahsilat sorunu, piyasa ve pazar oluşumu konularında da oda tarafından destek sağlayacağız. Yerli ürünleri, yerli üretim için sürdürülebilirlik ve rekabet gücünü arttırmak amacıyla çağdaş tarımsal uygulamaları destekleyeceğiz” dedi.
AR-GE Projelerine geri ödemesiz destek sağlayacaklarının da altını çizen Başkan Adayı Tuna, açıklamasına şöyle devam etti: "Bölgemizin zengin tarım çeşitliliğini sanayileştirip bu kapsamda bölge kalkınması yaratacak ürünleri geliştirmek adına üniversitelerle birlikte çalışmalar içerisinde olacağız. Yine bu bağlamda yöresel ürünlerin raflara girmesi için, ALTSO-Üniversite işbirliği yaparak, bu ürünlerin dünya pazarına açılması için Alanya’da yeni kurulan A sınıfı Gümrük Müdürlüğü avantajlarından yararlanacağız.” 

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ALANYA Ticaret Ve Sanayi OdasıALTSOMustafa Tuna
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