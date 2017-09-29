Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102908
ALTIN
146.698
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7745
EURO
4.2018
Seks gemisi ilk kez yola çıktı
Seks gemisi yola çıktı
30 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
30 Eylül 2017 Alanya -...
Kalp hastalarına seks uyarısı
Kalp hastalarına seks uyarısı
banner468

Yerli üretimler yarışacak

Yerli üretime destek için başlatılan '1. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması' lansmanında konuşan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, "Üniversite öğrencileri en güçlü insan kaynağı potansiyelimiz" dedi

Yerli üretimler yarışacak

Yerli üretime destek için başlatılan '1. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması' lansmanında konuşan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, "Üniversite öğrencileri en güçlü insan kaynağı potansiyelimiz" dedi

29 Eylül 2017 Cuma 22:05
Yerli üretimler yarışacak
banner404

TÜRK Patent ve Marka Kurumu, yerli üretimi artırmak için yeni bir proje başlattı. '1. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması'nın lansmanı, Crowne Plaza'da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan ve çok sayıda basın mensubunun katılımıyla gerçekleştirildi. Programda konuşan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Asan, Türkiye'nin 2002 yılında 414 olan yıllık yerli patent başvuru sayısını 2016 yılında 16 katına, 6 bin 445’e çıkarmış olduğunu ifade ederek, "Patent başvurularında Avrupa'da beşinci sırada yer alıyoruz. Bu dönemde patent tescil sayımız 25 kat artışla 73’ten bin 794’e yükseldi. 2002 yılında 36 bin 429 olan marka başvurularımız 2016 yılında yaklaşık üç katına çıkarak 107 bin 716’ya ulaştı. Türkiye, 2011 yılından bu yana marka başvurularında Avrupa’da birinci sırada yer alıyor. Türkiye’nin 2002 yılında 20 bin 541 olan tasarım başvuru sayısı, 2016 yılında iki katına çıkarak 40 bin 363’e ulaştı. Bu sayılarla Türkiye tasarım başvurularında Avrupa’da üçüncü, dünyada beşinci sırada yer alıyor. Öte yandan, ülkemizde tescilli 209 coğrafi işaretin yanı sıra, Avrupa Birliği Komisyonu'nda tescilli 3 coğrafi işaretimiz bulunuyor. Bugün geldiğimiz noktada bir yandan bu sayıları daha ileri noktalara taşımayı hedeflerken, aynı zamanda sınai mülkiyetin daha fazla değere dönüşmesini sağlayacak çalışmalara odaklanıyoruz. Türkiye’nin sınai mülkiyet kapasitesini artırmasının ve bu haklardan etkin bir şekilde yararlanmasının yolu, sınai mülkiyet sisteminin tüm bileşenlerini geliştirmekten geçiyor" diye konuştu.
ÜCRETSİZ PATENT BAŞVURUSU YAPACAKLAR
Yarışmanın önemine değinen Asan, "Sınai mülkiyet alanında geldiğimiz noktayı daha ileri seviyelere taşımak için belirlediğimiz hedef ve stratejiler doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda sınai mülkiyetin üretilmesi ve ekonomiye kazandırılması noktasında önemli bir paydaş olan üniversitelerdeki potansiyeli ortaya çıkarmak amacıyla bu alandaki en önemli role sahip üniversite öğrencilerine yönelik olarak ulusal düzeyde patent yarışması düzenliyoruz. Geleceğin mühendisleri, bilim adamları olarak teknolojik gelişmeye katkı sağlama potansiyeli olan üniversite öğrencileri buluşlar, yenilikler ve araştırma geliştirme faaliyetleri için en güçlü insan kaynağı potansiyelimiz. Patent Yarışmasıyla üniversitelerde patent konusunda farkındalık oluşturulması ve bu bilincin artırılması, üniversite öğrencilerinin profesyonel meslek hayatında veya akademik çalışmalarda kullanacakları teknik bilgiye erişim sağlayacak kaynaklara hakim olması ve öğrencilerin ülkemizin teknolojik gelişmesinde önemli bir yer tutan buluş faaliyetlerine özendirilmesi amaçlanıyor. Yarışma sürecince üniversite öğrencilerinin oluşturulan internet sitesi üzerinden çok daha kolay bir şekilde ve ücretsiz olarak online patent başvurusu yapmaları sağlanacak. Kuruma yarışma kapsamında üniversite öğrencileri tarafından yapılacak patent başvuruları, oluşturulacak jüri tarafından belirli kriterler çerçevesinde değerlendirilecek ve yarışmada dereceye giren adaylara çeşitli ödüller verilecek" dedi.
BİRİNCİYE 30 BİN TL ÖDÜL VERİLECEK
Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik yapılacak yarışma sonunda birinciye 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 10 bin TL para ödülü verilecek. Ayrıca ilk 6’ya girenlere uluslararası buluş fuarlarına katılım imkanı sağlanacak, ilk 10’a giren adaylara da çeşitli ödüller (dizüstü bilgisayar, tablet) verilecek. Yarışma takvimi kapsamında başvuruların alınması 15 Ekim-31 Aralık, değerlendirme 1 Ocak-Mart 2018 tarihleri arasında, ödül töreni ise Nisan 2018'de yapılacak.
İLK SIRADA VESTEL BULUNUYOR
Türkiye'de en fazla patent başvurusu yapan şirketler arasında birinci sırada Vestel'in yer aldığını belirten Asan, sırasıyla diğer şirketleri şöyle açıkladı: "Arçelik, Anadolu Isuzu, Bosh, Aselsan, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ford, İstanbul Üniversitesi, Panasonic, Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri." 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
yerli üretimler yarışacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da BŞB 3 ilçede arsa satıyor
Antalya'da BŞB 3 ilçede arsa satıyor
'Türk halkı konuta güveniyor'
'Türk halkı konuta güveniyor'
'E-ticaret hacmimiz 17,5 milyar lira'
'E-ticaret hacmimiz 17,5 milyar lira'

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim