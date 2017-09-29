yerli üretimler yarışacak

TÜRK Patent ve Marka Kurumu, yerli üretimi artırmak için yeni bir proje başlattı. '1. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması'nın lansmanı, Crowne Plaza'da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan ve çok sayıda basın mensubunun katılımıyla gerçekleştirildi. Programda konuşan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Asan, Türkiye'nin 2002 yılında 414 olan yıllık yerli patent başvuru sayısını 2016 yılında 16 katına, 6 bin 445’e çıkarmış olduğunu ifade ederek, "Patent başvurularında Avrupa'da beşinci sırada yer alıyoruz. Bu dönemde patent tescil sayımız 25 kat artışla 73’ten bin 794’e yükseldi. 2002 yılında 36 bin 429 olan marka başvurularımız 2016 yılında yaklaşık üç katına çıkarak 107 bin 716’ya ulaştı. Türkiye, 2011 yılından bu yana marka başvurularında Avrupa’da birinci sırada yer alıyor. Türkiye’nin 2002 yılında 20 bin 541 olan tasarım başvuru sayısı, 2016 yılında iki katına çıkarak 40 bin 363’e ulaştı. Bu sayılarla Türkiye tasarım başvurularında Avrupa’da üçüncü, dünyada beşinci sırada yer alıyor. Öte yandan, ülkemizde tescilli 209 coğrafi işaretin yanı sıra, Avrupa Birliği Komisyonu'nda tescilli 3 coğrafi işaretimiz bulunuyor. Bugün geldiğimiz noktada bir yandan bu sayıları daha ileri noktalara taşımayı hedeflerken, aynı zamanda sınai mülkiyetin daha fazla değere dönüşmesini sağlayacak çalışmalara odaklanıyoruz. Türkiye’nin sınai mülkiyet kapasitesini artırmasının ve bu haklardan etkin bir şekilde yararlanmasının yolu, sınai mülkiyet sisteminin tüm bileşenlerini geliştirmekten geçiyor" diye konuştu.

ÜCRETSİZ PATENT BAŞVURUSU YAPACAKLAR

Yarışmanın önemine değinen Asan, "Sınai mülkiyet alanında geldiğimiz noktayı daha ileri seviyelere taşımak için belirlediğimiz hedef ve stratejiler doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda sınai mülkiyetin üretilmesi ve ekonomiye kazandırılması noktasında önemli bir paydaş olan üniversitelerdeki potansiyeli ortaya çıkarmak amacıyla bu alandaki en önemli role sahip üniversite öğrencilerine yönelik olarak ulusal düzeyde patent yarışması düzenliyoruz. Geleceğin mühendisleri, bilim adamları olarak teknolojik gelişmeye katkı sağlama potansiyeli olan üniversite öğrencileri buluşlar, yenilikler ve araştırma geliştirme faaliyetleri için en güçlü insan kaynağı potansiyelimiz. Patent Yarışmasıyla üniversitelerde patent konusunda farkındalık oluşturulması ve bu bilincin artırılması, üniversite öğrencilerinin profesyonel meslek hayatında veya akademik çalışmalarda kullanacakları teknik bilgiye erişim sağlayacak kaynaklara hakim olması ve öğrencilerin ülkemizin teknolojik gelişmesinde önemli bir yer tutan buluş faaliyetlerine özendirilmesi amaçlanıyor. Yarışma sürecince üniversite öğrencilerinin oluşturulan internet sitesi üzerinden çok daha kolay bir şekilde ve ücretsiz olarak online patent başvurusu yapmaları sağlanacak. Kuruma yarışma kapsamında üniversite öğrencileri tarafından yapılacak patent başvuruları, oluşturulacak jüri tarafından belirli kriterler çerçevesinde değerlendirilecek ve yarışmada dereceye giren adaylara çeşitli ödüller verilecek" dedi.

BİRİNCİYE 30 BİN TL ÖDÜL VERİLECEK

Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik yapılacak yarışma sonunda birinciye 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 10 bin TL para ödülü verilecek. Ayrıca ilk 6’ya girenlere uluslararası buluş fuarlarına katılım imkanı sağlanacak, ilk 10’a giren adaylara da çeşitli ödüller (dizüstü bilgisayar, tablet) verilecek. Yarışma takvimi kapsamında başvuruların alınması 15 Ekim-31 Aralık, değerlendirme 1 Ocak-Mart 2018 tarihleri arasında, ödül töreni ise Nisan 2018'de yapılacak.

İLK SIRADA VESTEL BULUNUYOR

Türkiye'de en fazla patent başvurusu yapan şirketler arasında birinci sırada Vestel'in yer aldığını belirten Asan, sırasıyla diğer şirketleri şöyle açıkladı: "Arçelik, Anadolu Isuzu, Bosh, Aselsan, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ford, İstanbul Üniversitesi, Panasonic, Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri."