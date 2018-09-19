Yerli üretim logosu belli oldu

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, düzenlenen basın toplantısıyla yerli ürünlerde yer alması zorunlu hale getirilen ‘Yerli Üretim’ logosunu tanıttı. Bakan Pekcan ayrıca piyasada tespit edilen gramajıyla oynanmış, gizli zam yapılmış ürünler hakkında da açıklamalarda bulundu. Türkiye’de yerli üretimin artışa geçmesi ve vatandaşların Türk malı ürünlere yönelmesini sağlayacak yeni düzenleme belli oldu. Üretimi Türkiye’de gerçekleştirilen malların hepsinde, bakanlıkça yapılan düzenlemeye göre yeni logoyu bulundurmak zorunlu hale getirildi. Bakan Pekcan, “Kendi tükettiklerini üretmeden ülkelerin zenginleşmesine imkan yok. Varsa da bu kısıtlı olacaktır. Burada bir noktanın altını çiziyorum. Bize inanan, bizimle beraber ürünlerini burada üreten yabancı firmaların Türkiye'de üretilen ürünleri de yerlidir.” açıklamasında bulundu.

Bakanın açıklamalarına göre Türkiye’de üretim yatırımı bulunan, Türk vatandaşlarını istihdam edip, üretimi Türkiye’de gerçekleştiren yabancı firmalar da bu logoyu kullanacak. Bu bağlamda Pekcan, “Onların da bizim Türkiye'deki alın terimizin payı vardır. Onlar da aynı yerli logoyu kullanacaktır. Onların da buradaki varlıklarını destekliyoruz.” dedi. Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı incelemelerle 41.821 ürün denetlendi. Bu ürünlerinden 1.286 tanesinde haksız fiyat artışı tespit edildi. Ayrıca Pekcan’ın açıklamalarına göre 680 farklı üründe haksız fiyat artışı tespit edildi. Bu fiyat artışlarının bir kısmı, gramajda azalmaya giderek gizli zam yapılan ürünlerden ibaret. Ticaret Bakanı Pekcan, mevcut ekonomik krizin etkisiyle ürünü ucuza alıp stok yapan şirketlerin de bir bir avlandıklarını sözlerine ekledi.