Yerli tohum, taze ürünleri yüzde yüzde 20 ucuzlatacak

CARREFOURSA, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile imzaladığı iş birliği çerçevesinde ‘Yerli Tohum-Taze Mahsul Projesi’ni başlattı. Projede, küçük çiftçilerin desteklenmesi amaçlanıyor. Yeni projeyle, ekimden hasada, muhafazadan lojistiğine kadar üretim aşamalarının kontrollü olarak yapıldığı taze mahsul ürünler daha uygun fiyatlar ile raflardaki yerini alacak. İşbirliği kapsamında ilk yerli tohumlar Bursa Yenişehir’de toprağa ekildi.
CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, tüketicilere en taze ürünleri, en uygun fiyata ve en kalite şekilde sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları söyledi: “Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri desteği kapsamında yüzde 100 sertifikalı yerli tohum ile yetiştirilecek ürünleri sözleşmeli çiftçilerimizden biz alacağız. Ürünlerin henüz toplanma ve depolama aşamasında büyük bir kayba uğradığını biliyoruz. En uygun koşullarda reyonlarımıza taşınacak ürünlerde ürün kaybını da minimuma indireceğiz ve yaklaşık yüzde 40’ı bulan atıkların önüne geçeceğiz. Üreticiden tüketiciye olan süreçte yapılan iyileştirmeler ve düzenlemeler ile reyon satış fiyatlarımıza serbest piyasa koşulları elverdiği sürece en az yüzde 20 oranında bir indirim yansımasını hedefliyoruz.”
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