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Yerli seyahatinde ilginç detay

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı ikinci çeyrek ‘Hanehalkı Yurt İçi Turizm’ verisini açıkladı

Yerli seyahatinde ilginç detay

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı ikinci çeyrek ‘Hanehalkı Yurt İçi Turizm’ verisini açıkladı

07 Kasım 2017 Salı 21:32
Yerli seyahatinde ilginç detay
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BUNA göre, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 14 milyon 116 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 46,7 artarak 17 milyon 731 bin seyahat olarak gerçekleşti.
ORTALAMA 388 TL HARCADILAR
Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 110 milyon 512 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,2 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 388 TL oldu. Seyahate çıkanlar, 6 milyar 882 milyon 250 bin TL harcadı.
Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2017 yılının II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 52,9 artarak 6 milyar 882 milyon 250 bin TL olarak gerçekleşti. Seyahat  harcamaları,  kişisel  veya paket  tur  harcamaları olarak yapıldı. Bu  harcamaların yüzde 91,8'ini 6 milyar 317 milyon 753 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 8,2'sini ise 564 milyon 498 bin TL ile  paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahate çıkış sebeplerinde ikinci sırada yüzde 19 ile 'gezi, eğlence, tatil', üçüncü sırada ise ile yüzde 5,5 ile 'sağlık' yer aldı. Seyahate çıkanlar en çok arkadaş, akraba evinde kaldı. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 84 milyon 411 bin geceleme sayısı ile en çok “Arkadaş, akraba evinde” kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 10 milyon 592 bin geceleme ile “kendi evi” yer alırken, “otel” 8 milyon 336 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik KurumuTüikHanehalkı Yurt İçi Turizm
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