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Yerli otomobilin üretileceği yer ile ilgili çok önemli açıklama!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Yerli otomobilin üretileceği yer ile ilgili "Çok sayıda ilden talep var. Karasu ve Sakarya'dan da var. Konya'dan, Manisa'dan İzmir'den var. Bunları değerlendireceğiz. İki fazlı olan bir proje. 24 ay tasarım aşaması ve şirketleşme aşaması. İkinci 24 ay üretim aşaması olacak" dedi

Yerli otomobilin üretileceği yer ile ilgili çok önemli açıklama!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Yerli otomobilin üretileceği yer ile ilgili "Çok sayıda ilden talep var. Karasu ve Sakarya'dan da var. Konya'dan, Manisa'dan İzmir'den var. Bunları değerlendireceğiz. İki fazlı olan bir proje. 24 ay tasarım aşaması ve şirketleşme aşaması. İkinci 24 ay üretim aşaması olacak" dedi

14 Kasım 2017 Salı 18:41
Yerli otomobilin üretileceği yer ile ilgili çok önemli açıklama!
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BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli  otomobilin üretileceği yere ilişkin, "Çok sayıda ilden talep var. Karasu ve  Sakarya'dan da var. Konya'dan, Manisa'dan İzmir'den var. Bunları  değerlendireceğiz." dedi. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı HASAN Ali Çelik'in ağabeyi  Şaban Çelik'in (78) Sakarya'nın Karasu ilçesindeki cenaze törenine katılan Bakan  Özlü, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Ak Parti İlçe Başkanı Dergah Akça ile bir  araya geldi.

Görüşme sonrası sorularını yanıtlayan Özlü, yerli  otomobilde iki ayrı üretim aşaması olacağına dikkati çekti.

Otomobil konusunda şu anda tasarım aşamasında olan birinci fazda  olunduğunu anlatan Özlü, "İki fazlı olan bir proje. 24 ay tasarım aşaması ve  şirketleşme aşaması. İkinci 24 ay üretim aşaması olacak. Şu anda yerle ilgili bir  tercihimiz yok. Yeri ikinci fazda değerlendireceğiz. Çok sayıda ilden talep var.  Karasu ve Sakarya'dan da var. Konya'dan, Manisa'dan İzmir'den var. Bunları  değerlendireceğiz." diye konuştu.

Düzce'nin yerli Otomobil için değerlendirmeye alınacağını aktaran  Özlü, "Düzce ölçek olarak büyük bir yer değil. Düzce'nin geniş arazileri yok.  Düzce arazisi çok kıymetli. Bu araziyi çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor.  İnşallah ikinci fazda Düzce de değerlendirilecek iller arasında olacaktır." dedi.

Akçakoca'da kurulması resmileşen Organize Sanayi Bölgesi (OSB)  Akçakoca Demir Çelik İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin geniş bir iş imkanına  sahip olacağını belirten Özlü, sözlerini, "Akçakoca OSB hayırlı olsun. OSB resmen  kurulmuş oldu. İnşallah bundan sonra kamulaştırma işlemine başlayacağız. Hızlıca  kamulaştırma işlemi yapacağız. Özellikle bunu ileten arkadaşlarımızın çok  istekleri oldu. Onlara sanayi parseli hazırlayacağız. Daha çok  Demir Çelik Metal  İhtisas Bölgesi hazırlayacağız. Şimdiden hayırlı olsun. Aşağı yukarı üç bin  çalışan olacak." diye tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Ali ÇelikYerli Otomobil
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