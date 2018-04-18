Yerli otomobilin maliyeti belli oldu

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilde devletin ortaklığının söz konusu olmadığını, konsorsiyumla bir sözleşme imzalanacağını ve bu yolla devlet desteğinin çerçevesinin belirleneceğini söyledi. Özlü, "Konsorsiyum uyumlu bir çalışma yürütüyor, teknik ve mali analizde işin sonuna gelindi. Yaklaşık 2.5 milyar euroluk yatırım öngörülüyor" dedi.

Bakan Özlü'nün açıklamalarından satır başları şöyle:

"2,5 MİLYAR EUROLUK YATIRIM ÖNGÖRÜLÜYOR"

"Konsorsiyum uyumlu bir çalışma yürütüyor, teknik ve mali analizde işin sonuna gelindi. Yaklaşık 2.5 milyar euroluk yatırım öngörülüyor. 5 ana yüklenici yüzde 30 kendi sermayeleri yüzde 70 de kredi kullanacaklar. Burada devletin ortaklığı söz konusu değil. Şirkletler kendileri ortaklık oluşturacaklar. Son alınan kararla, ortak girişim kurulu devletle bir sözleşme imzalayacak ve bu sözleşmede devlet desteklerinin çerçevesi belli olacak. Araştırma geliştirme faaliyetlerinde destekle ilgili bir çalışmamız var. Sonuç olarak diyebiliriz ki, konsorsiyum içerisinde devlet olmayacak ancak yapılacak sözleşmede devlet desteğinin tanımı yer alacak.

"ÜRETİM YERİ OLARAK SON TALEP NİĞDE'DEN GELDİ"

Üretim yeri, modeli, takvim konusunda her yerden talep var. Son olarak Niğde'den geldi. Toplam 22 ilden talep var, şu anda yer seçimi konusu gündemde değil, 1 yıl sonra gündeme gelecek. Şirketleşmeyi tamamlamayı, tasarımlara başlamayı ve 5 modelle piyasaya girmeyi hedefliyoruz. 2019 tasarım tamamlama, 2021 seri üreitm ve piyasaa girme yılları olacak, burada hedefler aynı..."