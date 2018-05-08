Yerli otomobilde büyük gün cuma! Erdoğan, adını resmen duyuracak

YERLİ otomobilde de süreç belli oldu. Bundan sonra 'Türkiye'nin Otomobili' olarak anılacak proje için 11 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla büyük bir tören düzenlenecek. Törende Türkiye'nin Otomobili'nin ismi, kuruluş yeri, kuruluş zamanı ve merakla beklenen CEO'su açıklanacak.
ŞEREF BELGESİ VERİLECEK
Dünya'nın haberine göre; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Türkiye'nin Otomobili'ni üretecek; Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding (Karsan Otomotiv), Turkcell ve Zorlu Holding (Vestel), Ortak Girişim Grubu da törende önümüzdeki dönem hedeflerini belirtecekler.
Aynı gün TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdir Töreni de yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile düzenlenecek.
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