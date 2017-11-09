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Yerli otomobil taahhüdü! 200 bin tane alacak…

İTO Başkanı Çağlar: "415 bin üyemiz var. İstanbul iş dünyası olarak biz, 200 bin araç almayı bugünden taahhüt ediyoruz. İTO olarak, tüm iştiraklerimizle birlikte tüm araçlarımızı makam araçlarımız dahil kendi ürettiğimiz otomobillerle değiştireceğiz

Yerli otomobil taahhüdü! 200 bin tane alacak…

İTO Başkanı Çağlar: "415 bin üyemiz var. İstanbul iş dünyası olarak biz, 200 bin araç almayı bugünden taahhüt ediyoruz. İTO olarak, tüm iştiraklerimizle birlikte tüm araçlarımızı makam araçlarımız dahil kendi ürettiğimiz otomobillerle değiştireceğiz

09 Kasım 2017 Perşembe 19:14
Yerli otomobil taahhüdü! 200 bin tane alacak…
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İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar,   "Türkiye'nin Otomobili Projesi" ile ilgili olarak "415 bin üyemiz var. İstanbul  iş dünyası olarak biz, 200 bin araç almayı bugünden taahhüt ediyoruz." dedi.
Çağlar, İTO’nun kasım ayı olağan meclis toplantısında yaptığı  konuşmada, Tedarikçi Günleri Etkinlikleri kapsamında yabancı sanayi firmalarıyla  yan sanayicileri yıllardır bir araya getirdiklerini,  bu yıl da yerli ve yabancı  32 büyük firma ile bin 750 İTO üyesini buluşturduklarını ifade etti.
 
İstanbul’u küresel fuarcılık pazarında en üst sıralara taşıyacak İDTM  Yeni Fuar Alanı projesini başlattıklarını belirten Çağlar, fuar alanını büyüterek  modern bir ticaret kompleksi inşa edeceklerini bildirdi.
 
Çağlar, yabancı yatırımcıların bürokrasiden arındırılıp, şirket  işlemlerini tek elden yürütebilecekleri "Invest in İstanbul" ofisini, İstanbul  Kalkınma Ajansı bünyesinde faaliyete geçirdiklerini aktardı.
 
Son dönemde, kuyumculuk noktasında da Türkiye’ye önemli bir ilgi  olduğunu vurgulayan Çağlar, "Özellikle Dubai’de bu sektöre gelen gümrük ve KDV  vergileri sonrası buradaki toptancı ve imalatçılar şirketlerini ülkemize taşımaya  başladılar. Son dönemde bu şekilde 150’ye yakın firma girişi var. Bu gelişme  ülkemizin uluslararası altın merkezi konumunu oldukça güçlendiriyor. Bu noktada,  kuyumculuğa özel, başta Kapalıçarşı ve Kuyumcukent olmak üzere belki de bölgesel  bir teşvik sisteminin devreye alınması önemli. Bu fırsatı kaçırmayalım.  Türkiye’yi uluslararası altın ticaretinin merkezi yapalım." diye konuştu.
 
"MESELE SADECE OTOMOBİL ÜRETMEK DEĞİL"
 
Konuşmasında "Türkiye'nin Otomobili Projesi"ne değinen Çağlar, şunları  kaydetti:
 
"Türkiye’nin sanayi ve üretim noktasında büyük bir rüyası var:  Otomobil üretmek. Biz, kendi markamızla yollarda olmak istiyoruz. Bu hayal,  1960’lı yıllardan beri içimizde bir ukde. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu  ve koyduğu hedefle birlikte bu işte çok büyük bir yol kat ettik. Türkiye’nin uzun  yıllardır hayalini kurduğu “Yerli Otomobil Projesinde” 5 babayiğit bu işi  sırtlandı. Tebrik ediyorum, çok önemli bir konu. Devletimizin desteğiyle Türk İş  dünyası “Bismillah” dedi. İnşallah 2021’de de kendi ürettiğimiz otomobili  yollarda göreceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu projede mesele, sadece  otomobil üretmek değil.
 
O nedenle biz İTO olarak, tüm iştiraklerimizle birlikte tüm  araçlarımızı makam araçlarımız dahil kendi ürettiğimiz otomobillerle  değiştireceğiz. İTO'nun ortalama 415 bin üyesi var. 415 bin üyemizin 415 bin  arabası yok, çok daha fazlası var. Bakın biz İTO olarak bu işi çok güzel yaparız.  İstanbul iş dünyası olarak biz 200 bin araç almayı bugünden taahhüt ediyoruz. Bu  200 bin aracı alıyoruz demek, otomobil üretecek arkadaşlara müthiş bir motivasyon  olur. İTO olarak biz kendilerine yazalım. Biz 200 bin araca İstanbul Ticaret  Odası üyeleri olarak talibiz diyelim."
 

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Anahtar Kelimeler:
İTOYerli Otomobil
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