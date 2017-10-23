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Yerli otomobil piyasaya hızlı giriyor

Yerli otomobil üretimi için son viraja girildi. Kale, Karsan, Fiba, Sanko, Koç, Vestel, BMC gibi Türkiye'nin önde gelen gruplarıyla görüşmeler yapılırken gözler üretimi yapacak grubu açıklayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi

Yerli otomobil piyasaya hızlı giriyor

Yerli otomobil üretimi için son viraja girildi. Kale, Karsan, Fiba, Sanko, Koç, Vestel, BMC gibi Türkiye'nin önde gelen gruplarıyla görüşmeler yapılırken gözler üretimi yapacak grubu açıklayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi

23 Ekim 2017 Pazartesi 08:00
Yerli otomobil piyasaya hızlı giriyor
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BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'de otomotiv sektörünün ciddi bir altyapısı bulunduğunu belirterek, "Kamunun öncülüğünde Türkiye'ye ait olacak güçlü bir otomotiv markası oluşturacağız" dedi. Bakan Özlü, kamu kurumlarının da yerli otomobil kullanacağını belirterek, yaygınlaşması için tüm olanakları seferber edecekleri mesajını verdi.
2020'den önce Türkiye ve dünya yollarında bir yerli otomobil markasını görmek için çalışılıyor" vurgusu yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, yerli otomobil çalışmalarına ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta, dünyada tutunacak bir otomobil yapmayı hedeflediklerini bildirdi.
 
Yerli otomobilin pazara güçlü bir giriş yapması için verilecek teşvikler de netleşmeye başladı. Devletin hisse sahibi olacağı proje kapsamında ilk tasarım masraflarını kamunun üstlenmesi bekleniyor. Başta taksiciler olmak üzere tercihini yerli otomobilden yana kullananlar için kredi desteği başta olmak üzere farklı teşvikler devreye girecek. Örneğin taksisini yerli ile değiştiren esnaf düşük faizli kredi kullanabilecek. Kamu kurumları da yerli otomobil kullanacak.
 
KÜRESEL PAZARA HİTAP EDECEK
Kamunun desteği, özel sektörün öncülüğünde küresel pazarlara hitap edecek yerli bir otomobil markası oluşturmayı önemsediklerini vurgulayan Bakan Özlü, "Ülkemizde üretilecek ve buna ilaveten fikri ve sınai mülkiyet hakları da Türkiye'ye ait olacak güçlü bir otomotiv markası oluşturma kararlılığındayız" değerlendirmesini yaptı. Sektördeki yapısal dönüşüme dikkat çeken Özlü, "Şimdiki dönüşümde içten yanmalı motorlu araçlardan hibrit, elektrikli ve hatta otonom araçlara doğru güçlü bir yönelim ve strateji değişikliği mevcut. Otomotiv sektörümüz birçok göstergeye göre imalat sanayisinde ilk sırada yer alıyor"dedi.

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Faruk ÖzlüYerli OtomobilüretimKaleKARSANFıbaSANKOKoçVestelBMC
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