Yerli otomobil elektrikli SUV’la başlıyor

TÜRKİYE'NİN "yerli otomobili" ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne yaptığı konuşmada yerli otomobilin yüzde 100 elektrikli SUV olacağını söyledi. Aracın tasarım aşamasında sona yaklaşıldığını takvime göre 2021 sonu, 2022 ilk çeyreği gibi homologasyon çalışmalarının tamamlanacağını ifade eden Karakaş, 2022'nin ortasında da satışa başlayacaklarını kaydetti. Yerli otomobilin fikri ve endüstriyel mülkiyet hakkının tamamen TOGG'a yani Türkiye'ye ait olacağının altını çizen Karakaş, "Bu aracı takip edecek diğer modellerimizde de kullanılacak elektrik- elektronik mimarisinin tasarımını şimdiden yapıyoruz" dedi.

FABRİKA DA AKILLI

Yerli otomobilin akıllı bir araç olduğunu ifade eden Karakaş, bu akıllı aracı üretecek akıllı fabrikanın inşaatına da bu yıl içinde başlayacakları bilgisini verdi. 2022'de dünyada yüzde 100 elektrikli 60'ın üzerinde yeni modelin piyasaya çıkacağını söyleyen Karakaş, şöyle devam etti: "Bizim kendimize koyduğumuz hedef 2022'de aracımızın piyasaya girmiş olması. Çünkü bu tarihten itibaren piyasa yavaş yavaş elektrikli araçlar ile dolmaya başlayacak. Batıdaki ülkelerle aramızda bir açık olduğunu söyleyemeyiz. Hatta şunu şöyleyebilirim: Bizim otomobilimiz 2022'de piyasaya çıktığında Avrupa kıtasında geleneksel olmayan bir üretici tarafından üretilmiş ilk elektrikli SUV olacak. Yarış henüz başlıyor. Başlangıç çizgisine gelen şirketler hemen hemen aynı hizadalar."

ÇİNLİLERLE REKABET

Yerli otomobilin rakiplerinin 100 yıllık markalar olmadığını söyleyen Karakaş, Çin'deki startup'lara dikkat çekti. Karakaş, "Çin'de otomobilin kendisinden çok yaratacağı ekosistemden pay almak için çalışan bizim gibi 500 StartUp var. Rakibimiz Çin'dekiler gibi hızlı, yalın ve çevik, elektrik- elektronikten, bağlantılı cihazlardan ve akıllı uygulamalardan anlayanlar şirketler" şeklinde konuştu.

20 BIN KIŞIYE ISTIHDAM

Yerli otomobil projesinin harekete geçireceği ekosistemin 15 yıl içinde GSMH'ya 50 milyar euro katkı sağlayacağını anlatan Karakaş, "Cari açığa olumlu katkısı 7 milyar euroyu istihdama katkısı ise doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 20 bin kişi olacak" dedi.