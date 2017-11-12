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Yerli otodan sonra şarj istasyonlarının babayiğidi de belli oldu

Türkiye'nin ilk yerli otomobilini yapacak ortakların belli olmasının ardından şarj istasyonları için de "babayiğit"ler ortaya çıkmaya başladı. ELDER, şarj istasyonlarını kurmak için talip oldu

Yerli otodan sonra şarj istasyonlarının babayiğidi de belli oldu

Türkiye'nin ilk yerli otomobilini yapacak ortakların belli olmasının ardından şarj istasyonları için de "babayiğit"ler ortaya çıkmaya başladı. ELDER, şarj istasyonlarını kurmak için talip oldu

12 Kasım 2017 Pazar 11:57
Yerli otodan sonra şarj istasyonlarının babayiğidi de belli oldu
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TÜRKİYE'NİN ilk yerli otomobilini yapacak ortakların belli olmasının ardından şarj istasyonları için de "babayiğit"ler ortaya çıkmaya başladı.  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), "Elektrikli Araçların Şarj İstasyonuna İlişkin Usul Ve Esaslar" çalışmasının ana ekseninde yer alan şarj istasyonlarının kurulması konusunda ilk talip çıktı. Elektrik dağıtım şirketlerinin çatı örgütü Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), bu konuda görüşlerini "sözlü" olarak EPDK ile paylaştı. Gazete  Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre ELDER kaynakları, EPDK'nın konuyla ilgili düzenlemesinin henüz kendilerine resmi olarak ulaşmadığını, bu süreçte sözlü olarak görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti. İşte, öngörülen sisteme ilişkin ayrıntılar ve öneriler:

ŞARJLARI KURALIM:

Şarj istasyonlarını, elektrik dağıtım şirketleri kurmalı. Şarj istasyonları, dağıtım şebekesinin bir parçası olacağı için sistemde yükten kaynaklı dalgalanmaların, ortaya çıkacak arıza, kesinti ve benzeri sorunların hızla kontrol altına alınması önemli. Sistem güvenliği için bu şart.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA OLABİLİR:

Şarj istasyonları, şehrin bağımsız bölümlerinde, parklarda ya da uygun başka noktalarda kurulabilir. Mevcut akaryakıt istasyonları bünyesinde kurulmasında da teknik veya güvenlik yönünden bir sakınca yok.

ELEKTRİĞİ TEDARİKÇİ SATACAK:

Elektrik dağıtım şirketleri sadece şarj istasyonlarını kurmalı. Elektrik satış işlemini, tedarikçiler ya da perakende şirketleri yapmalı. Altyapının kurulması ile elektriğin satışına yönelik iki işlem birbirinden ayrılmalı.

KARTLA ELEKTRİK YÜKLE:

Otomobil sahipleri, kredi kartlarıyla ya da tedarikçilerin vereceği özel kartlarla elektrik satın alabilir. Buna göre araç sahibi, şarj istasyonuna kartı takacak ve istediği miktarda elektriği satın alabilecek.

İSTASYON SAYISI NE OLACAK?:

Sistemin yaygınlaşmasına bağlı olarak şarj istasyonları sayısı belirlenecek. Sayının kademe kademe artırılması uygun olur. Bu konuda kararı, EPDK verecek.

YATIRIM PARASI NEREDEN GELECEK?

Dağıtım şirketleri sistem için yatırım yapacak. Bu yatırımın milyonlarca doları bulacağı hesaplanıyor. EPDK, bu yatırımın nasıl ve hangi kalemlerden finanse edileceğini belirleyecek.

İTO: 200 BİN YERLİ OTOYA TALİBİZ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı  İbrahim Çağlar, "Türkiye'nin Otomobili Projesi" ile ilgili olarak "İTO'nun ortalama 415 bin üyesi var. 415 bin üyemizin 415 bin arabası yok, çok daha fazlası var.  İstanbul iş dünyası olarak biz, 200 bin araç almayı bugünden taahhüt ediyoruz" dedi. İTO'nun kasım ayı olağan meclis toplantısında konuşan Çağlar, İTO olarak, tüm iştirakleriyle birlikte makam araçları dahil tüm araçlarını, yerli otomobillerle değiştireceklerini ifade ederek, "İTO olarak biz kendilerine yazalım, 200 bin araca talibiz diyelim" dedi.

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İbrahim ÇağlarHabertürkEnerji Piyasası Düzenleme KurumuTürkiyeOtomobilTeknolojiEKONOMİ
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