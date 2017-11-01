Yerli milli ürüne ekstra destek

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, dünyada Türkiye’den daha fazla büyüyen 2 ülke olduğunu belirterek, “Biri Çin, biri Hindistan; üçüncü Türkiye geliyor. İnşallah bu yıl sonu itibarıyla büyümemiz 6’nın üzerinde, belki de 7’ye yakın bir orana ulaşacak. Bunun gerçekleşmesi halinde Türkiye gelişmiş 20 ülke içinde en fazla büyüyen birinci ülke olacak” dedi.

Yıldırım, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, üst üste reform niteliğinde çok önemli düzenlemelere imza attıklarını söyledi. Esnaf ve sanatkara geçen hafta

10 milyar liralık yeni kredi imkanından bahsettiğini anımsatan Yıldırım, bunun üzerine şimdi KOBİ’lere yeni bir kredi imkanı getirdiklerini ifade etti.



Teknoloji düzeyi yüksek ürün ve yatırımlara yönelen KOBİ’lere yüzde 70’i ödemesiz yüzde 30’u geri ödemeli olmak üzere destek sağlanacağını dile getiren Yıldırım, “Amaç katma değeri yüksek ürünlere KOBİ’leri yöneltmek. Yani pahada ağır yükte hafif, akıl terinin içinde olduğu alınteriyle ürünleri üretmek ve daha çok kazanmak. Daha çok kazanınca ülke de daha çok kazanacak. Toplam destek tutarı her bir KOBİ için 5 milyon TL. Özel bir ürün olursa bu iki katına kadar da çıkabilecek. Buna Teknolojik Yatırım Destek Programı diyoruz. Başvurular geçen hafta itibarıyla başladı” bilgisini verdi.



Geçen ay KOBİ’lerin teknoloji üretim altyapısını geliştirmek için KOSGEB ve KOBİ Geliştirme Programını da başlattıklarını hatırlatan Yıldırım, toplamda şu ana kadar 8 bin 355 başvuru aldıklarını, değerlendirmelerin sürdüğünü, kısa sürede sonuçlandırarak



500 milyon lira desteğin KOBİ’lere verilmiş olacağını kaydetti. Yeni destek sistemi olarak stratejik ürün desteği planladıklarını da söyleyen Yıldırım, “Bu programda da yerli ve milli ürünler ayrıca desteklenecek. Yerli katkısı ne kadar fazlaysa, patentiyle, mülki fikri haklarıyla tamamen milli bir ürün varsa, bunlara ayrı bir destek programını da hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

KOBİ’lerin ithal ettiği ürünleri ürettikleri takdirde, ithal ettiği ürünleri geliştirmek suretiyle yerlilik, millilik oranını artırmaları halinde bu destekten faydalanabileceklerini ifade eden Yıldırım, stratejik ürün destek programına müracaatların da 15 gün sonra alınmaya başlanacağını ifade etti.