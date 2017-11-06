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'Yerli besici desteklenmeli'

Ucuz et satışının zincir markette yapılmasının kasap esnafına haksızlık olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yurtdışından ithal edilen et hem vatandaşı hem de kasabı mağdur eder

'Yerli besici desteklenmeli'

Ucuz et satışının zincir markette yapılmasının kasap esnafına haksızlık olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yurtdışından ithal edilen et hem vatandaşı hem de kasabı mağdur eder

06 Kasım 2017 Pazartesi 21:48
'Yerli besici desteklenmeli'
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ÜLKEMİZDE mağaza sayısı olarak daha fazla tercih edilen firmalar çok ama sadece ekmek parasını kazanmak için bunca yıl emek vermiş insanlara haksız rekabet. Genç kızlarımız yeni evlilik dönemlerinde nasıl et alınacağını, nasıl köftelik et alınacağını kasap amcalarından öğrenecek. Bu şekilde mahalle kültürü de yok olacak. Ucuz eti çok fazla mağaza sayısı olan firmalar satacak, o zaman her şeyi onlar yapsın, esnaf ne yapacak? Ülkemizde terör belası olmasaydı o güzel arazilerde, dağlarımızda hayvanlarımız otlanıp kendi yerli etimiz kasap vitrinlerine inse güzel olmaz mıydı? Bununla beraber bu et hangi vasıfta, hangi cins kimyevi içeriklerle vatandaşa ucuz olarak satılacak? İçeriği ne olacak, paketlenirken sağlığa zararı olacak mı? Bunun yanı sıra parası olmayan vatandaş kasabına gidip 100 gram et alabilecekken marketten bir paket almak zorunda kalacak” diye konuştu. Kasap esnafına karşı haksız rekabetle ilgili çalışma başlatılması gerektiğinin altını çizen Palandöken, sözlerine şöyle devam etti: “Yılda ortalama 15 kilogram et tüketiyoruz. Bu tüketim oranı artmalı ki fiyatlar da artsın. Liberal ekonomilerde fiyatlar kendi kendine oluşur. Etlere gelen zamların müsebbibi esnaf gibi gösterilmesi haksızlık. Biz bu konuyla ilgili yasal olarak Rekabet Kurumuna da başvurduk. Ucuz et için meralardaki bireysel işletmelere ağırlık verilmeli. Piyasada yerli hayvanların üretimindeki teşvikler gerçekten bireysel işletmelere verilse et zaten ucuzlar. Yurtdışından ithalata değil, kendi besicimizin yetiştirdiği hayvanlara ihtiyacımız var. Biz istiyoruz ki adil bir ticaret ortamı olsun. Biz esnafın temsilcisi olarak gerekli mücadeleyi gösteriyoruz. Vatandaşın da bizi desteklemesi lazım."

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Türkiye Esnaf Ve Sanatkarlar KonfederasyonuGenel Başkanı Bendevi Palandöken
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