Yerin 50 metre altından çıkarıp dünyaya satıyor! İçinde 84 mineral var

SİVAS'A 10 kilometre uzaklıkta bulunan Bingöl köyünde yaşayan Fikri Çiçek irili, ufaklı yapay havuzlarda yerin 50 metre derinliğinden çıkarılan tuzlu su ile doğal kaynak tuzu üretiyor. Haziran ayında başlayan ve 4 ay sonra yapılan hasatla elde edilen ve içinde 84 farklı minerali barındıran doğal kaynak tuzuna hiçbir katkı maddesi karıştırılmıyor. Farklı işlemlere tabi tutulmayan doğal kaynak tuzunu İspanya gibi ülkelere gönderilirken, ete ve yemeğe ayrı bir lezzet katan tuzu lüks oteller, lokantalar da tercih ediyor.

"SADECE SİVAS'TA ÇIKARILIYOR"

Yapay havuzlarda ürettikleri tuzun kaya veya göl tuzu olmadığını doğal kaynak tuzu ürettiklerini söyleyen işletmeci Fikri Çiçek, "Üretimimiz 4 aydır Haziran ayında temizliğe başlarız. Temizliği bitirdikten sonra yerin 50 metre altındaki tuzlu suyu alır temizlediğimiz havuzlara veririz. Bu havuzlarda tuzluluk oranı gelen suyu havuzlara verdikten sonra tuzumuz çöker çöktükten sonra çekim yaparız. Dört çeşit tuz vardır; göl, deniz, kaya ve kaynak tuzu. Kaynak tuzu bizim ürettiğimiz tuzdur. Birkaç şehirde olur bu tuzlar göl ve deniz tuzları marketlerde satılan tuzlardır. Türkiye'nin yüzde 80'ini karşılar. Kaya tuzunu da kömür madeni gibi patlatırlar. İçinde egzoz dumanları olan bir tuzdur. Aslında kaya tuzu fazla sağlıklı değildir. Ama günümüzde kaya tuzunu çok popüler ettiler. Kaynak tuzunu milletimiz fazla bilmiyor. Bunun da nedeni sadece Sivas yöresinden çıkarılıyor. Bizim bölgemize has bir tuzdur" dedi.



"84 FARKLI MİNERAL VAR, KATKI MADDESİ YOK"

Suyun son yoğunluğunun 25 bome olduğunu ve kaliteli olduğunun altını çizen Çiçek, "Bunun içinde 84 farklı mineral vardır. Hiçbir katkı maddesi yoktur. Kimyasal yoktur. Doğal tuz dediğimiz, organik tuz dediğimiz tuzdur. Çünkü hiçbir işleme tabi tutmayız. Bu suyun yüzde 25'i tuzdur yüzde 75'i ham sudur. Bu suyu havuzlara serdiğimiz zaman yüzde 25'i kalır yüzde 75'i olan ham su uçtuktan sonra tuz artık suyun bünyesinde duramaz tabana çöker. Çöktükten sonra biz bunlar belli mevsimlerde, belli aylarda çekim yaparız. Çekim yaptıktan sonra torbalama tesisimiz vardır. Orada torbalanır ve müşteriye servis edilir" diye konuştu.

İSPANYA'YA YAPRAK VE PİRAMİT TUZ

İşletmeyi kurduklarından itibaren sadece Sivas ve çevresine tuz gönderdiklerini ancak yaptıkları çalışmalar sonucu İspanya'ya da tuz ihraç etmeye başladıklarını ifade eden Çiçek, "İspanya'dan yaprak tuz ve piramit tuz örneği istediler. 2-3 ay AR-GE çalışması yaptık. Yaprak ve piramit tuzu 2-3 ay yapmaya çalıştık. Çünkü Sivas bölgesinde değil Türkiye bölgesinde böyle bir tuz yoktur. Bu başardık sonunda İspanya'ya tuzumuzu gönderdik. İspanya'dan olumlu cevaplar alındı. İspanya pazarına da tuzumuzu gönderiyoruz. Doğal kaynak tuzunu elit mutfaklar, lokantalar, 5 yıldızlı oteller falan kullanıyor. Bu tuzun içinde yabancı madde olmadığı için ve doğal olduğu için ete ve yemeğe ayrı bir tat verir" şeklinde konuştu.