Yeniden yapılandırma için son şans!

Kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenleme kapsamında ödemelerini zamanında yapmayarak haklarını kaybedenler, yarın gün sonuna kadar bu borçlarını ödemeleri halinde yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilecek.

Yeniden yapılandırma için son şans!
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BAZI Alacakların Yeniden  Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran ancak ödeme  yapmayarak hakkını kaybedenlere yeniden imkan tanınmıştı. 
Buna göre, yapılandırma başvurusunda bulunulduğu halde 28 Aralık 2018  itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek kanun hükümlerini  ihlal eden borçlular, bu tutarları geç ödeme zammı ile birlikte yarın gün sonuna  kadar ödemeleri halinde, yapılandırma imkanından yararlanabilecek.  Uygulanacak  geç ödeme zammı, ihlale neden olan tutarların, ödenmesi gereken tarihten ödeme  tarihine kadar geçen süre için hesaplanacak.
Bu imkandan yararlanmak için ayrıca yazılı başvuruda bulunulmuş olması  gerekmiyor. Ancak söz konusu kişiler, daha önce elde etmiş olduğu katsayı  indirimlerden yararlanamayacak. 
Öte yandan peşin ödeme seçeneğini tercih ederek borçlarını  yapılandıran ve kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara da ödeme imkanı  sağlanırken, ödeme yapılmaması halinde bu kişiler yapılandırma hakkını  kaybedecek. 
Getirilen bu imkan, yeniden yapılandırmaya ilişkin kanundan  yararlanmak üzere süresinde başvurmayanlara yeni bir başvuru hakkı vermiyor. 
Uzatılan taksitlerin zamanında ödenmesi gerekiyor 
Bu arada yapılandırılan borçların Aralık 2018 ve Ocak 2019'da ödenmesi  gereken taksitlerinin ödeme süreleri de 28 Şubat'a kadar uzatılmıştı. Ancak 2019  yılı şubat ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerinde bir  değişiklik söz konusu olmayacak. 
Uzayan ödeme süresi için herhangi bir zam, faiz uygulanmayacak ve  tercih edilen taksit süresine ilişkin katsayıda herhangi bir değişiklik  yapılmayacak. Uzatılan taksitlerin yarın da ödenmemesi halinde yapılandırma hakkı  iptal edilecek. 
Yapılandırma imkanından yararlanmaya devam edilmesi için ilk iki  taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi zorunlu olduğundan, yarın gün sonuna  kadar söz konusu ödemelerin yapılması gerekiyor. 
Ödemelerin son güne bırakılmaması önem taşıyor 
Vergi dairelerinde yoğunlukla karşılaşmamak için ödeme işlemlerinin  son güne bırakılmaması önem taşıyor. 
Ödemeler, mobil cihazlarda da kullanılabilen İnteraktif Vergi Dairesi  uygulamasından, Gelir İdaresi Başkanlığının "www.gib.gov.tr" internet sitesinde  yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümünden yapılabilecek. 
Anlaşmalı bankaların şubelerinden, bu bankaların banka kartı/kredi  kartıyla, havale yöntemiyle ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait  kartlar ile ödeme yapmak mümkün olacak. PTT iş yerleri yanında vergi  dairelerinden de ödeme gerçekleştirilebilecek. 
Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı vergi dairelerine 5 milyon 950 bin  136 mükellef başvururken, yaklaşık 70 milyar lira yapılandırılmıştı. Ancak 2  milyon 459 bin 214 kişi zamanında ödeme yapmayarak yapılandırma şartlarını  bozmuştu. 
50 MİLYAR LİRALIK BORÇ YAPILANDIRILDI 
SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, "50 milyar liralık bir yapılandırma oldu, bugüne kadar 7,5 milyar TL’lik tahsilat yapıldı." dedi. 
SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, TRT Haber’de Genel Sağlık Sigortası ve SGK borçlarının yapılandırılması ile ilgili açıklamalarda bulundu. 
50 milyar liralık bir borç yapılandırması olduğunu ifade eden Bağlı, “bugüne kadar 7,5 milyar TL’lik tahsilat yapıldı.” dedi. 
Genel Sağlık Sigortası ve SGK prim borçlarını yapılandıranlar için son ödeme tarihi 28 Şubat'a uzatılmıştı.

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