Yenialp'ten '45 Dolar' açıklaması

Asiye ELİAÇIK



TÜRKİYE'YE gelen turist sayısında bu yıl rekor bir artış yaşandı. Bu rekorun büyük bir bölümü de Antalya ve Alanya bölgesine ait. Ancak son açıklanan verilere göre Türkiye'ye tatile gelen bir turistin kişi başına düşen tatil harcaması 45 Dolar'a düştü. Yenialp de bu duruma ilişkin Dim TV'ye (dimtv.tv) yaptığı açıklamada "Turizmde gelirlerin azalması tabi ki bizleri de etkiliyor. Gerek esnaf kredi kooperatifi, gerekse de esnafın kasasına giren miktar olarak etkileniyoruz. Evet turist sayımız yükseldi, güzel bir şey ama harcamaya bakıldığında düşüş var. 100 doları rahatlıkla harcayan bir turist kitlesi varken şimdi 45 doları zor harcıyor. Bölgemize ve ülkemize kaliteli turist gelirse hem otelci, hem esnaf daha rahat para kazanır" diye konuştu. Alanya esnafı ise konuyla ilgili "45 Dolar bile fazla. Bize göre bu rakam daha düşük. Sayısal veriler arttı ama kaliteli turist yok. En çok da Avrupalı turistin gelmesi gerekiyor çünkü dövizden dolayı Rus rublesi de değer kaybetti, onların da zaten harcayacak parası yok" dedi.