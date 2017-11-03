Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
113264
ALTIN
156.942
DOLAR
3.8247
STERLİN
4.9980
EURO
4.4558
3 Kasım 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
3 Kasım 2017 Yeni Alanya...
Aspirin kanser riskini yüzde 50 azaltıyor
Aspirin kanser riskini yüzde 50...
3 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
2 Kasım Günlük Burç Yorumu
banner468

Yeni yılda vergi, harç ve cezalara gelecek zam belli oldu

Enflasyon rakamlarına göre, 2018'de çeşitli vergi, harç ve cezaların yüzde 14,47'lik yeniden değerleme oranında artırılması bekleniyor

Yeni yılda vergi, harç ve cezalara gelecek zam belli oldu

Enflasyon rakamlarına göre, 2018'de çeşitli vergi, harç ve cezaların yüzde 14,47'lik yeniden değerleme oranında artırılması bekleniyor

03 Kasım 2017 Cuma 11:28
Yeni yılda vergi, harç ve cezalara gelecek zam belli oldu
banner404

MALİYE Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden TÜİK'in Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14,47 artış gösterdi. Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranını, TÜİK'in Yİ-ÜFE'sine göre açıklayan Maliye Bakanlığının, 2018 yılında esas alınacak oranı da bu ay ilan etmesi bekleniyor.

BAKANLAR KURULU YETKİ KULLANMAZSA ORAN YÜZDE 14,47 OLACAK

Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor. Kanunlarda, Bakanlar Kuruluna da belirli limitlerde bu tutarlarda değişiklik yapma yetkisi tanınıyor. Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanmazsa, damga vergisi, çevre ve temizlik vergisi, harçlar, trafik ve vergi cezaları 1 Ocak 2018'den itibaren yüzde 14,47 artacak.

MTV, TORBA TASARIYA GÖRE BELİRLENECEK

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ise TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunan ve "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nda öngörülen şekilde değişmesi bekleniyor.

AA muhabirinin hesaplamalarına göre, yeni yılda bilgi vermekten çekinenlerle Maliye Bakanlığınca getirilen yükümlülüklere uymayan 1. sınıf tüccarlara kesilecek özel usulsüzlük cezası bin 603 lira olacak.

DAMGA VERGİSİ 59 LİRA

Vergi, harç ve cezaların yeniden değerleme oranında artırılması durumunda fatura, gider pusulası gibi belgelerin verilmemesinin ve alınmamasının cezası 240 liraya çıkacak.

Damga vergisindeki maktu tutarların yeniden değerleme oranı kadar artırılması durumunda yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 59 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 20 lira olarak uygulanacak.

Bakanlar Kurulunun var olan yetkisini kullanmaması halinde 2018 başından itibaren çeşitli vergi, harç ve cezalar şöyle olacak:

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik KurumuMaliye BakanlığıEKONOMİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asgari ücretle çalışanlara müjde!
Asgari ücretle çalışanlara müjde!
BİM'de flaş gelişme! Satın aldılar
BİM'de flaş gelişme! Satın aldılar
İşte emeklilerin enflasyon öngörülerine göre maaş artışı
İşte emeklilerin enflasyon öngörülerine göre maaş artışı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim