Yeni yılda vergi, harç ve cezalara gelecek zam belli oldu

MALİYE Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden TÜİK'in Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14,47 artış gösterdi. Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranını, TÜİK'in Yİ-ÜFE'sine göre açıklayan Maliye Bakanlığının, 2018 yılında esas alınacak oranı da bu ay ilan etmesi bekleniyor.

BAKANLAR KURULU YETKİ KULLANMAZSA ORAN YÜZDE 14,47 OLACAK

Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor. Kanunlarda, Bakanlar Kuruluna da belirli limitlerde bu tutarlarda değişiklik yapma yetkisi tanınıyor. Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanmazsa, damga vergisi, çevre ve temizlik vergisi, harçlar, trafik ve vergi cezaları 1 Ocak 2018'den itibaren yüzde 14,47 artacak.

MTV, TORBA TASARIYA GÖRE BELİRLENECEK

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ise TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunan ve "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nda öngörülen şekilde değişmesi bekleniyor.

AA muhabirinin hesaplamalarına göre, yeni yılda bilgi vermekten çekinenlerle Maliye Bakanlığınca getirilen yükümlülüklere uymayan 1. sınıf tüccarlara kesilecek özel usulsüzlük cezası bin 603 lira olacak.

DAMGA VERGİSİ 59 LİRA

Vergi, harç ve cezaların yeniden değerleme oranında artırılması durumunda fatura, gider pusulası gibi belgelerin verilmemesinin ve alınmamasının cezası 240 liraya çıkacak.

Damga vergisindeki maktu tutarların yeniden değerleme oranı kadar artırılması durumunda yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 59 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 20 lira olarak uygulanacak.

Bakanlar Kurulunun var olan yetkisini kullanmaması halinde 2018 başından itibaren çeşitli vergi, harç ve cezalar şöyle olacak: