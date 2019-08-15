Yeni vergi düzenlemesinin ardından en düşük sigara fiyatı belli oldu

RESMİ Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, sigaradan alınan maktu vergi tutarı 0.2895 liradan 0.3899 liraya çıktı. Paket başına asgari maktu vergi tutarı 7.8 TL oldu. Asgari maktu vergi, ucuz sigaralardan belli bir tutarın altında vergi alınmasını önlemeyi amaçlıyor. Yeni düzenlemeyle bir paket sigaradan alınan en az vergi 5.80

TL’den 7.80 TL’ye çıktı. Daha önce 8.60 TL’nin altındaki sigaralar asgari bir vergiyi öderken artık 11.60 TL’nin altındaki paketler için aynı vergi ödenecek. Habertürk'ün aktardığı habere göre, yeni vergi düzenlemesiyle birlikte 11.60 TL’nin altında fiyatla sigara satılamayacak.Sigaraya en son 2 Ağustos'ta zam gelmiş, 1-3 TL'lk zammın ardından 12 TL'ye satılan bir sigara 15 TL'ye yükselirken, 16 TL'ye satılan bir sigara da 17 TL olmuştu.