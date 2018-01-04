Yeni uygulama başladı: Vatandaş fark etmedi bile

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 'Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nde değişiklik yaparak, israfı önlemek amacıyla en az 200 gram olmak koşulu ile ekmeğin 1 liradan satılmasını öngördü. Türkiye genelinde birçok ilde yeni uygulama hayata geçti. Antalya'da oturanların uygulamadan haberdar olup olmadığına yönelik yapılan araştırmada bir fırında soruları yanıtlayan 6 müşteriden hiç biri ekmeğin gramını bilemedi. Kendilerine soru yöneltilenler, 'Ekmeğin gramını bilmiyorum', 'Ekmeğin 1 liradan satıldığını biliyorum, gramını bilmiyorum', '1 liraya satılıyor ve 80 gram', 'Değişikliği bilmiyordum ama hayırlı olsun, memleket alıştı bunlara', 'Ekmek 1 lira gramajı ise 80 ya da yoksa 180 olarak biliyorum. Kepekli aldığımız için değişikliğin farkına varamadım', 'Fiyatı 1 lira ama gramajını bilmiyorum, ustalara güvendiğimiz için gramı bilmiyoruz. Herkese sağlıklı yiyecekler versinler yeter' diye yanıtlar verdi.

'FARK EDENLER 'GİZLİ ZAM' DİYOR'

Fırıncı Ali Danış yeni yıl itibari ile gramajı en az 200 gram olmak üzere düşürdüklerini ancak fiyatın yine 1 lira olarak kaldığını söyledi. Antalyalılar'dan bir bölümü değişikliği fark ettiğini ama bir çoğunun durumdan habersiz olduğunu belirten Danış “Fark edenler 'gizli zam' diyor ama alakası yok. İsrafın önlenmesi için iyi oldu bence. Yerinde bir karar" dedi.

'GİZLİ ZAM YOK'

Ekmeğin gramının düşmesini gizli zam olarak görmediklerini kaydeden Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Musa Kazım Buhurcu, özellikle Antalya için bunu söylemenin hiç doğru olmadığını vurguladı. Buhurcu, şöyle konuştu: "Biz 4 Mayıs 2017 tarihinde 250 gram ekmeği 1.25 lira yapmıştık. Uygulamalarda özellikle Kepez bölgesinde aksaklıklar oldu ama fiyatlar 1 liranın üzerine çıkmadı. Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde ekmeği 1.25 liraya satan arkadaşlarımız vardı. Biz 200 grama düşürdük fakat zam yapmadık, düzenleme yaptık. 250 gram ekmeğin fiyatı 1.25 iken 200 grama düşürdüğümüz ekmeği 1 lira yaptık. Bakanlığın önerisi ekmeğin kilosunun 5 liradan satılması tavsiyesiydi. Her iki fiyat tarifesi de buna uyuyor."

ÖNCE TARİFE DÜZENLETİLECEK

Buhurcu, daha önce 250 gramdan başlayarak 50'şer gram artışlarla ekmek sattıklarını, yeni tebliğe göre bundan sonra 200 gramdan başlayarak 10'ar gram artışlarla ekmek fiyatlarının belirleneceğini aktardı. Bu yeni uygulamayı Antalya'da hayata geçirdiklerini anlatan Buhurcu, “Bazı ilçelerde fırıncı arkadaşlarımız tarafından yanlış anlaşılmış. 200 grama başlayabilmeleri için Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden (AESOB) yeni tarife düzenletmeleri gerekiyor. Bu düzenlemeyi yapmadan yeni tarifelere geçerlerse tarifesiz ekmek satmaktan cezaya çarptırılabilirler" diye konuştu.

SÜREÇ DEĞİŞTİ

Geçen yıl 17 Aralık ayında çıkan tebliğe göre daha önce Fırıncılar Odası olarak fiyat tarifesini belirledikten sonra üst kuruluşun tarifeyi onayladığını anlatan Buhurcu, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinden itiraz gelmezse fiyatların uygulandığını söyledi. Bu sürecin değiştiğini anlatan Buhurcu, “Tarım İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, ATSO, Fırıncılar Odası'ndan oluşacak komisyonun kararı Türkiye Fırıncılar Federasyonu'na gönderilecek. Onların da görüşü alındıktan sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na sunulup onay alınacak. Bu onay ATSO ve AESOB tarafından ilan edildikten sonra fiyatlar yürürlüğe girecek. Fiyatlar konusunda yaptığımız kısa yol uzadı" şeklinde konuştu.

'YETERLİ DEĞİL'

Başkan Buhurcu, israfı önlemek için alınan bu kararın katkısı olacağını, ancak bunun yeterli olmayacağına dikkati çekerek en çok israfın toplu tüketim yerleri ile zincir mağazalarda meydana geldiğini söyledi. Buhurcu, “Büyük marketlerin iadeleri çok aşırı miktarda olduğu için milyonlarca ekmek israfı oluyor. Satış yapan marketler, satabilecekleri kadar ekmek alsalar bir nebze israf önlenebilir. İsraf tüketici bazlı ele alındığı zaman katkısı olacaktır ancak yeterli değil" dedi.