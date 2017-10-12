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‘Yeni trend video mülakat’

İş görüşmeleri için yapılan mülakatların yerini artık videolar alıyor. Akıllı video mülakat uygulaması HrWin 7 ayda 48 kurumsal şirket tarafından 10 bin defa deneyimlendi

‘Yeni trend video mülakat’

İş görüşmeleri için yapılan mülakatların yerini artık videolar alıyor. Akıllı video mülakat uygulaması HrWin 7 ayda 48 kurumsal şirket tarafından 10 bin defa deneyimlendi

12 Ekim 2017 Perşembe 21:33
‘Yeni trend video mülakat’
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DÜNYA çapında yaşanan dijitalleşme insan kaynakları alanını da etkisi altında aldı. Kurumlar hem zamandan hem de bütçe giderlerinden tasarruf etmek için iş görüşmelerini video mülakat uygulamaları aracılığı ile sağlıyor. Video mülakat uygulamaları insan kaynaklarının her aday için tek tek mülakat yapma zorunluluğunu hem ortadan kaldırıyor hem de 30-60 dakikalık görüşmeleri minimize ediyor. Konuyla ilgili bilgi veren Empatik İnsan Kaynakları Genel Müdürü Burhan Koca, video mülakat uygulaması sayesinde insan kaynakları uzmanlarının sisteme önceden yüklediği soruların istenilen zaman ve yerden adaya SMS ve e-posta olarak gönderildiğini belirtti. Koca, linki alan adayın farklı bir şehirde olsa bile dilediği zaman ve yerde soruları cevaplayarak mülakatını gerçekleştirebildiğine dikkat çekti.
‘7 AYDA 10 BİN DENEYİM’
Empatik İnsan Kaynakları’nın geliştirdiği akıllı video mülakat uygulaması HrWin’in 7 ayda 10 bin defa deneyimlendiğine işaret eden Koca, “48 kurumsal şirket tarafından kullanılan HrWin ile sadece insan kaynakları departmanın yüklediği soruları değil, akıllı özelliği olan kişilik envanteri PiT ve işe alım süreç yönetim sistemi HRPeak entegrasyonu ile adayın özgeçmişi, kişilik özelliği, onurlandırdığı değerleri, kişisel farkındalığı, potansiyel yetkinliği ve pozisyona uygunluğu hakkında sorular da yöneltmek mümkün” diye konuştu.
‘TAMAMEN MOBİL UYUMLU’
Herhangi bir uygulama yüklemeden tamamen mobil uyumlu olan HrWin ile başta İngilizce olmak üzere adayın yabancı dil seviyesinin de tespit edilebildiğine dikkat çeken Koca, “Video mülakat sonrası olumlu kanaat alan adaylar yüz yüze görüşmeye çağırılırken, olumsuz olan adaylara ise HrWin bir maille sonucu bildiriyor” dedi.
 

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HrWin
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