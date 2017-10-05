Yeni sistem küçük esnafa yarayacak

BİN liralık satış yapan 180 yerine 118 lira vergi ödeyecek. Özellikle girdisi olmayan küçük esnaf rahatlayacak. Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından açıklanan KDV'de düz oran sistemi bir süredir tartışılıyor. Aslında yeni sistem tüm mükellefleri yakından ilgilendirmese de özellikle küçük esnaf açısından avantajları olan bir düzenlemeyi hayata sokacak. Kuaför, avukat, reklamcı gibi girdisi olmayan ya da alım-satım yapılmayan işi olanlar için büyük kolaylık getirecek. Uluslararası literatürde 'flat rate' yani sabit ya da düz oran denilen sistem dünyada bazı ülkelerde de uygulanıyor. Ancak Türkiye'ye birebir kopyalanması da kolay görünmüyor.

İŞLEMLER BASİTLEŞECEK

Şu anda uygulanan sisteme göre, bir işletme satın aldığı ürünlere KDV ödüyor. Bu ürünü satarken de KDV tahsil ediyor. Aradaki farkı devlete geri ödüyor. Girdisi yoksa ya da gider göstermezse aldığı KDV'yi tamamen devlete veriyor. Yeni düzenlemeyle hem işlemler basitleşecek, hem bürokrasi azalacak, hem de defter tutma işi kolaylaşacak. Vergi oranlarını düşürmüyor.

SAHTE FATURA BİTECEK

Yeni sistemle işletmelerin gider göstermek için fatura toplama derdi de sona erecek. Buradaki naylon ve sahte fatura tehlikesi ortadan kalkacak. Sistem aslında girdisi olmayan yani bir ürün alıp satmaktan çok kendi işini yaparak gelir elde eden işletmeler için daha da faydalı hale gelecek. Ödenecek vergiler girdilerin yüksekliğine, kâr oranına, girdinin olup olmamasına göre, yani her işletmeye göre farklılık gösteriyor. Sisteme girmek gönüllülük esasıyla olacağı için kendisi için avantajlı bulanlar bunu uygulayabilecek.