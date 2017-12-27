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Yeni sınır 200 bin lira oldu

Engelliler, gazi ve şehit yakınlarına sağlanan ÖTV'siz binek aracı hakkında sınır 200 bin lira olarak belirlendi

Yeni sınır 200 bin lira oldu

Engelliler, gazi ve şehit yakınlarına sağlanan ÖTV'siz binek aracı hakkında sınır 200 bin lira olarak belirlendi

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:21
Yeni sınır 200 bin lira oldu
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RESMİ Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, daha önce 1600 cc olarak belirlenen motor hacmi sınırı ise kaldırıldı. Buna göre ÖTV'siz araç alma hakkından yararlanmak isteyen engelliler, gazi ve şehit yakınları, istedikleri motor hacmine sahip aracı alabilecek, ancak aracın fiyatı tüm vergiler dahil 200 bin lirayı geçemeyecek.

Resmi Gazete'de yer alan açıklamada, "... birinci paragraflarında yer alan “1600 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip” ibareleri “motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 200.000 TL’nin altında olan” şeklinde değiştirilmiştir." denildi.

Engelliler, gazi ve şehit yakınlarının ÖTV'siz araç alma hakkı Torba Yasa'da da yer almış, önce vergiler hariç 70 bin lira olarak belirlenen sınır yasada yine vergiler hariç 90 bin lira olarak belirlenmişti.

Resmi Gazete'de yer alan düzenleme ile ise vergisiz fiyat yerine vergili fiyatın baz alınması ve fiyatın en yüksek 200 bin lira olması kararlaştırıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
ÖTVResmi Gazete
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