Yeni reform paketiyle müjdeler geliyor! Çifte maaş, erken emeklilik...

SABAH Gazetesi Yazarı Faruk Erdem bugünki yazısında Bakan Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni reforma paketinin çalışanlara ne gibi avantajlar getireceğini yazdı. İşte Erdem'in yazısı;

HEM ERKEN EMEKLİLİK HEM DE ÇİFTE MAAŞ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni reform paketindeki tamamlayıcı emeklilik milyonlarca çalışana hem erken emeklilik hem de çifte maaş imkânı sunacak. Tamamlayıcı emeklilik birçok ülkede farklı şekillerde uygulanıyor. Ülkemizde de 2017'de otomatik BES sistemiyle başlatıldı. Ancak bu sisteme girmek zorunlu kalmak isteğe bağlı olarak uygulanıyor. Yani 45 yaşın altındaki tüm çalışanlar sisteme alınıyor, istemeyen iki ay içinde çıkıyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemi aslında özüne bakıldığında çalışanların emekli olduklarında gelirlerinde meydana gelebilecek düşmeleri önleyici bir tedbir olarak görünüyor. Türkiye'de çalışanlar emekli olduklarında iş hayatında aldıkları maaştan daha düşük bir maaşa kavuşuyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemi çalışanlara emekliliklerinde ek gelir oluşturarak çalışma dönemlerindeki hayat standartlarını korumalarını sağlayacak.

SİSTEM KAZANDIRACAK

Şimdi düşünülen ve tüm tarafların katılımıyla sonuçlandırılacak olan tamamlayıcı emeklilik sisteminde ise zorunluluk esas alınacak. Böylece çalışanlar kazançlarına göre bütçelerini sarsmadan birikim yapacak, buna devlet ve işveren katkısı da dahil olacak. Ayrıca tasarrufların birikeceği fonun kıdem tazminat fonuyla entegre olması her iki fonun güvence altında olmasını da sağlayacak. Şu anki duruma göre 10 yıl 56 yaş tamamlandığında emeklilik olacak ve maaş ödenecek. Şu anda SGK sistemine giren bir kadın çalışan 58 erkek ise 61 yaşında 20 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Maaşlardan şu anda kesilen oran yüzde 3. Yani en az kesinti asgari ücrete göre, 76 lira 75 kuruş olarak uygulanıyor. Bu oranın artırılması durumunda rakam da yükselmiş olacak. Kıdem tazminatı reformu işverenleri de rahatlatacak. İşveren çalışanıyla tazminat sorunu yaşamayacak, yüklü mahkeme ve faiz masrafından kurtulacak. Tazminatı aylık ve peşin ödeyeceği için yüklü maliyetten kurtulacak. Ayrıca son brüt maaş üzerinden ödemek yerine mevcut maaştan zamana yayarak ödeyeceği için kazançlı çıkacak. Ödeyeceği primlere devlet katkısı olacak tazminat yükünün bir kısmını kamu karşılayacak.