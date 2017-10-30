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‘Yeni pasaportlar kart şeklinde’

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, yeni pasaportların test basımlarına başladıklarını belirterek "Kimlik kartlarında kullanılan malzemeler kullanılacak" dedi

‘Yeni pasaportlar kart şeklinde’

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, yeni pasaportların test basımlarına başladıklarını belirterek "Kimlik kartlarında kullanılan malzemeler kullanılacak" dedi

30 Ekim 2017 Pazartesi 21:31
‘Yeni pasaportlar kart şeklinde’
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İÇİŞLERİ Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Kemer'de 'İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri' düzenlendi. Seminerin açılışına, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan ve nüfus müdürleri katıldı.
'HEDEFİMİZ 15 MİLYON KART BASIMI'
Sinan Güner, çalışmaların yoğun geçtiğini ve eksiklikleri tamamlamaya çalıştıklarını söyledi. Kimlik kartları projesinin dünyaya örnek olduğunu aktaran Güner, elektronik kimlik kartlarının yazılımının TÜBİTAK tarafından yapıldığını hatırlattı. Elektronik kimlik kartlarının çok önemli olduğunu kaydeden Güner, "Bu sene 13 milyon kimlik kartı basımı yaptık. Yılın bitmesine 2 ay var. Aylık 1 milyon ile 1 milyon 200 bin arasında üretimimiz var. Yaz aylarında daha fazla basım yaptık. Yaz aylarında günde 72 bin civarında başvuru, 62 bin civarında da üretimimiz vardı. Şu anki başvuru talebi ise 55 binlerde. Bu yılki hedefimiz 15 milyon kart basımı. İnşallah gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
Kendi kimlik kartını 3 ayda aldığını anlatan Güner, son yapılan hesaplamalarda kimlik kartlarının 7 günde teslim edildiğini kaydetti. Kartlarda başta bir kalite sorunu olduğunu, ancak bu kalitenin üst seviyelere çıktığını belirten Güner, sürücü belgelerinden daha iyi duruma geldiğini söyledi.
'YENİ PASAPORTLARIN TEST BASKISI BAŞLADI'
1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşlemleri Genel Müdürlüğü'ne geçecek olan pasaport ve ehliyetle ilgili de açıklama yapan Genel Müdür Güner, yeni düzenlenecek pasaportların polikarbondan yapılacağını belirtti. Güner, "Pasaportlar şu anki kullanılanlardan farklı. Test basımlarına başladık. Kimlik kartlarında kullanılan malzemeler kullanılacak. Yeni pasaportlar kağıt olarak üretilmeyecek. Kart şeklinde üretilecek. Bu kartla seyahat yapma özgürlüğü de olacak. Avrupa Birliği ile vize serbestliği başlamış olsaydı bu pasaportlar gerekiyordu. Bu işin yazılım süreci de önemli. Emniyet Genel Müdürlüğü ile UYAP sorgulama sistemi gibi bir sistem kurmamız lazım" dedi.
'50 BİN SURİYELİ'YE KİMLİK KARTI'
Normal vatandaşlık işlemlerinin dışında Suriyeliler ve Ahıska Türklerine de vatandaşlık hakkı verilme işlemleri olduğuna değinen Güner, "En az 4 yıllık eğitimi olan, meslek sahibi nitelikli Suriyelilere kimlik verilme işlemleri var. Bu kriterlere Ahıska Türkleri de dahil. Ahıskalılar özellikle Antalya bölgesinde yoğunluk oluşturuyor. Kurum olarak başka işlemler dışında böyle bir vatandaşlık konseptimiz de var. 180 günlük eylem planında 50 bin Suriyeli'ye kimlik kartı verilme hedefi var" diye konuştu.
 

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İçişleri Bakanlığı
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