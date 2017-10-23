Yeni otomobillerin trafiğe çıkışına izin yok

SİNGAPUR Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki Kara Ulaştırma Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Singapur'da Şubat 2018'den itibaren trafiğe yeni Otomobil çıkışına izin verilmeyeceği duyuruldu. Yolların daha fazla genişletilmesinin mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, hükümetin gelecek 5 yıl için toplu taşımaya 21 milyar dolarlık yatırım planladığı ifade edildi. Oldukça küçük bir ada ülkesi olan Singapur'da araba sahipleri, 10 yıllık ruhsat alabiliyor ve sınırlı sayıda olan ruhsatlar ihale yoluyla araç sahiplerine veriliyor. Dünyada araba sahibi olmak için en pahalı ülkelerin başında gelen Singapur'da küçük bir otomobil için ruhsat ücreti 30 bin doları bulabiliyor.