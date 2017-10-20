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Yeni işletmeci ASBAŞ

Antalya Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. (ASBAŞ), AS Çimento tarafından işletilen ve sözleşme süresi dolan Serbest Bölge rıhtımı ve yat bağlama yerini işletmeye başlıyor

Yeni işletmeci ASBAŞ

Antalya Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. (ASBAŞ), AS Çimento tarafından işletilen ve sözleşme süresi dolan Serbest Bölge rıhtımı ve yat bağlama yerini işletmeye başlıyor

20 Ekim 2017 Cuma 23:57
Yeni işletmeci ASBAŞ
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ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, Antalya Serbest Bölgesi sınırları içinde kalan 205 metre uzunluğundaki yükleme ve boşaltma rıhtımıyla, 250 metre uzunluğundaki yat bağlama rıhtımının 20 yıl süreyle AS Çimento tarafından işletildiğini söyledi. Rıhtımların işletme sözleşmesinin sona erdiğini belirten Gürses, rıhtımların yatırımcı kuruluş statüsü alan ASBAŞ tarafından işletileceğini vurguladı. Yatırım çalışmalarına başladıklarını ifade eden Zeki Gürses, yat üretim ihtisas merkezi olan Antalya Serbest Bölgesi'nde yatların deniz indirme- çekme kapasitesinin 500 tondan 2 bin tona çıkacağının müjdesini verdi. Gürses, "2018 yılı içinde yüzer havuzun gelmesiyle Serbest Bölge'de 85 metreye kadar lüks yatlar üretilmeye başlanacak" dedi.
4 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE YÜZER HAVUZ
Rıhtımların işletilmesiyle bölgede yapılacak milyon Dolar'lık ultra lüks yatların boylarının daha da büyüyeceğini ve katma değer sağlanacağını anlatan Gürses, "Büyük yatların denize indirilmesi ve çekilmesi için Serbest Bölge'ye yüzer havuz getireceğiz. Yüzer havuz 4 milyon Dolar olmak üzere, altyapı ve diğer çalışmalarla birlikte toplam 6 milyon Dolar'lık yatırım gerçekleştireceğiz. Rıhtımların işletilmesi ASBAŞ'ta olunca Antalya bölgesi Akdeniz'de çok önemli yat bakım ve onarım merkezi olacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Boğaçayı Projesi kapsamında Antalya Büyük Liman yakınında yapacağı marina ile Antalya Serbest Bölgesi karşılıklı etkileşimde bulunacak. Antalya iline önemli katma değer katacak" diye konuştu.
BU YIL 20 YAT DENİZE İNDİRİLDİ
Gürses, 1 Ocak-30 Ağustos tarihleri arasında Antalya Serbest Bölgesi'nde yapılan 20 lüks yatın denize indirildiğini sözlerine ekledi. Zeki Gürses, başta AB olmak üzere İngiltere, ABD ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edilen yatların toplam satışının 82 milyon Dolar olduğuna dikkati çekti. Bölgede bugüne kadar toplam 359 lüks yat yapıldığını ve ihraç edildi. Bu yatlardan toplam 868 milyon Dolar döviz girdisi sağlandı. Yıl sonuna kadar yapımı tamamlanması beklenen 7 yat daha denize indirilecek.
 

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Serbest BölgeASBAŞÇimento
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