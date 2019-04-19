Yeni emekliye Mayısta bin 825 TL!

EMEKLİ olanlar aylık bağlanmasının sevincini yaşarken, ayrıca 2 önemli imkana daha kavuşuyor.

Aylıkların bağlanmasının ardından hem dini bayramlar öncesi biner lira ikramiye hem de 825 liraya varan banka promosyonu yolu açılıyor.

Bayram ikramiyesi sadece mevcut emeklileri değil, bundan böyle emekli olacakları da kapsıyor.

Emekli aylığı bağlananlar, ikramiye hakkı da elde etmiş oluyor.

Yine yeni emekliler, banka promosyonu da alabiliyor.

Emeklilere bu yılın ilk bayram ikramiyesi için geri sayım başladı.

Emeklilere bin liralık bayram ikramiyesi 27-31 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak.

Bu tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar, bin liralık Ramazan Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.

Ayrıca banka promosyonundan da yararlanabilecek.