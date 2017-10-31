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Yeni emekliler dikkat! 100 lira...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine geçen yıl yapılan 100 liralık seyyanen zammın, yeni emeklilere de yansıtılması gündeme geldi. TÜED, 'Haksızlık giderilmeli' dedi

Yeni emekliler dikkat! 100 lira...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine geçen yıl yapılan 100 liralık seyyanen zammın, yeni emeklilere de yansıtılması gündeme geldi. TÜED, 'Haksızlık giderilmeli' dedi

31 Ekim 2017 Salı 12:10
Yeni emekliler dikkat! 100 lira...
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YENİ emeklilere ve emeklilik için gün sayanlara 100 lira seyyanen zam umudu doğdu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine geçen yıl yapılan seyyanen zammın, yeni emeklilere de yansıtılması gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, geçen yıl SSK ve Bağ- Kur emekli aylıklarına yapılan 100 liralık iyileştirmenin, bu yıl emekli olanlar ve gelecek dönemde emekli olacaklar için de uygulanması talebinde bulundu.
HERKES HAK EDİYOR
 
Ergün, 6655 Sayılı Torba Kanun'la geçen yıl SSK ve Bağ- Kur emekli aylıklarına 100 lira iyileştirme yapıldığını anımsattı. Memur emeklilerinin maaşlarına da 2015'te imzalanan Kamu Toplu Sözleşmesi'yle 100 lira ve üzerinde artışın söz konusu olduğunu belirten Ergün, "Memurların zam sistemi gereğince 2016 ve sonraki yıllarda emekli olan memur emeklileri de yapılan artışlardan faydalanmaya devam etti. Buna karşın SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin iyileştirilmesi 2016 yılıyla sınırlı kaldı. Bu durum bu yıl emekli olanlar için adaletsiz bir durum oluşturuyor. Bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması için geçen yıl başında yayımlanan torba kanunla SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılan 100 liralık iyileştirme, bu yıl emekli olanlar için de uygulanmalı" dedi. 
 
Bu yıl emekli olanlardan ve emekli olmayı planlayanlardan aylıklara 100 liralık iyileştirme yapılması yönünde çok sayıda mesaj aldıklarını vurgulayan Ergün, bu yıl dahil olmak üzere gelecek yıllarda emekli olacaklara 100 lira eksik aylık ödenmesine bir şekilde çözüm getirilmesi gerektiğini ifade etti. 
 
Ergün, 5510 Sayılı Kanun'daki aylık hesaplanma sistemiyle 2008 ve sonraki yıllarda emekli olanların aylıklarında düşmeler yaşandığını aktararak, "Karma emekli aylığı hesaplanma sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan ve kendi içerisinde eşitliği sağlayan tek bir emekli aylığı hesaplanma sistemi getirilerek mağduriyetler önlenmelidir" dedi.
 
SEYYANEN ZAM İMKANI
 
Emekliler arasında eşitlik sağlanırsa tüm emeklilerin maaşına 100 liralık ilave yapılması gündeme gelecek. Böylece 2016 yılından bu yana emekli olanlar ve bundan sonra emekli olacaklar maaşlarına ilave 100 lira alacak

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Anahtar Kelimeler:
Kazım ErgünSSKBağ-KurTÜED
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