Yeni Ekonomi Programı'nda ev sahibine kötü, kiracıya iyi haber

YENİ Ekonomi Programı'ndan konutla ilgili iki önemli karar çıktı. Kiralar TÜFE'ye bağlanacak, gayrimenkullerden rayiç bedel üzerinden değil gerçek değeri üzerinden vergi alınacak. Böylece kiralar daha az artacak, kiracı yılda en az bir kira tasarruf edecek, konut ve arsa sahipleri ise daha yüksek vergi ödeyecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 2019-2021 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nda konut sektörünü yakından ilgilendiren iki önemli karar çıktı. Kiralar üretici fiyatları (ÜFE) yerine tüketici fiyatlarına (TÜFE) göre belirlenecek. Böylece kiralar daha düşük oranda artacak.

FARK EN AZ BİR KİRAYA DENK GELİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre TÜFE ağustos ayında yüzde 2,30 artarken yıllık bazda yüzde 17,90 oldu. Ağustos ayı yurt içi üretim enflasyonu (ÜFE) yüzde 32 oldu. İki oranın arasındaki fark bir yılda en az bir kiraya denk geliyor. Aylık kirası 1000 TL olanlar için aradaki yıllık fark 1700 TL'yi, 2000 TL olanlarda ise 3400 TL'yi aşıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Dengelenme, Değişim ve Disiplin" sloganıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nı (2019-2021) açıkladı.

VERGİ ARTACAK

Kurulacak taşınmaz değerleme sistemiyle gayrimenkullerden rayiç bedel üzerinden değil gerçek değeri üzerinden vergi alınacak. Bu da konut ve arsa sahiplerinin daha yüksek vergi ödemesi anlamına geliyor. Gayrimenkullerin gerçek değeri üzerinden vergilendirilmesi için adım atacaklarını kaydeden Albayrak şöyle konuştu: "Arsa ve konut alım satımında tapudaki bedel belediye rayiç değeri üzerinden değil gerçek değer üzerinden belirtilmelidir. Taşınmaz değerleme sistemini kurarak gayrimenkul envanterini tamamlayacak süreci hayata geçireceğiz."