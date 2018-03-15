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Yeni dönem başlıyor! Şirket kuruluşunda 7 prosedür bire indi

Şirket kuruluşu işlemlerinde gerçekleştirilmesi gereken 7 prosedür bire indi. Bugünden itibaren imza onayı ve defter onayı sadece ticaret sicili müdürlüklerinde gerçekleştirilebilecek

Yeni dönem başlıyor! Şirket kuruluşunda 7 prosedür bire indi

Şirket kuruluşu işlemlerinde gerçekleştirilmesi gereken 7 prosedür bire indi. Bugünden itibaren imza onayı ve defter onayı sadece ticaret sicili müdürlüklerinde gerçekleştirilebilecek

15 Mart 2018 Perşembe 12:09
Yeni dönem başlıyor! Şirket kuruluşunda 7 prosedür bire indi
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BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığını yaptığı Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nun (YOİKK) Eylem Planı çerçevesinde, "7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "Şirket  Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Bu kapsamda, kurucusu gerçek veya tüzel kişi olan şirketlerin kuruluş  sözleşmelerine, ticaret sicili müdürlüklerinde yetkilendirilmiş personel huzurunda imza atılabilmesine imkan sağlandı.

Bundan sonra şirket kurmak için noter, banka ve Sosyal Güvenlik  Kurumu'na (SGK) gitmeye gerek kalmayacak. Sadece ticaret sicili müdürlüklerine  gitmek yeterli olacak. Böylece 7 prosedür bire inmiş olacak ve tek kurumda,  hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan şirket kurulabilecek.

Bununla birlikte SGK kaydı otomatik gerçekleştirilecek. Rekabet Kurumu payı yine aynı müdürlüklerde alınacak. Limited şirketlerde yüzde 25 sermaye blokajı kaldırılacak ve Maliye Bakanlığı sadece risk bazlı yoklamaya gidecek.

"Masrafın düşmüş olması da girişimci için ayrı bir motivasyon"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İstanbul Ticaret Sicili Müdürü Avukat İbrahim Halil Kızılelma, artık girişimcilerin çayını içip, gazetesini  okurken şirketini kurabileceğini belirterek, "Bugün ilk defa vatandaş, İstanbul  Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne gelip şirketini çok kısa bir sürede kurdu. Başka  herhangi bir devlet kurumuna veya bankaya gitmek durumunda kalmadı." dedi.

Kızılelma, eskiden bu işlemlerin 2-3 gün sürdüğünü, artık 20 dakikada  halledilebileceğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce 2 bin lirayı bulan masraflar 300 TL'ye indirildi. Eminönü  merkez binasının yanı sıra Maltepe, Şişli ve Esenler olmak üzere İstanbul'da 4  şube ile hizmet veriyoruz. Bugün buraya gelerek kısa sürede tek noktadan  işlemlerini halleden kişiler de oldukça memnun. Ayrıca masrafın düşmüş olması da  girişimci için ayrı bir motivasyon kaynağı oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  tarafından oluşturulan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) ile birlikte  bürokratik prosedürlerin çoğu azaltıldı. İleride vatandaşın buraya gelmesine dahi  gerek kalmayacak. MERSİS'e elektronik imza ile girerek bütün işlemlerini oturduğu  yerden yapabilecek."

Girişimcinin önceden şirket kurmak istediğinde 5 kurumla muhatap  olarak 7 farklı prosedürü yerine getirmek durumunda kaldığını aktaran Kızılelma,  "Tüm bu işlemler bugünden itibaren ticaret sicili müdürlüklerinde  gerçekleştirilecek. Böylelikle 7 prosedür bire inmiş olacak ve tek kurumda hiçbir  aracıya ihtiyaç duymadan şirket kurulabilecek." dedi.

Kızılelma, kuruluş aşamasında imza onayı ve daha sonra defter onayının  sadece ticaret sicili müdürlüklerinde gerçekleştirileceğini ifade ederek, şunları  kaydetti:

"İki defa notere gitme ihtiyacı ortadan kalkacak. Sosyal güvenlik  kaydı, SGK'ya gitmeye gerek kalmadan ticaret sicili müdürlüğünde şirket kuruluşu  esnasında elektronik olarak gerçekleşecek. Banka yoluyla ödenen Rekabet Kurumu  payı ticaret sicili müdürlüğü vasıtasıyla ödenecek. Şirket kuruluşu aşamasında  vergi dairesi tarafından gerçekleştirilen yoklama risk bazlı olarak yapılacak.  Ayrıca, daha önce noterlere onaylatılan ticari defterler bundan böyle ticaret  sicili müdürlüğü tarafından onaylı şekilde vatandaşa teslim edilecek. Artık her  şirkete yoklamaya gidilme uygulaması kaldırılacak. Ticaret sicilden çıkan  girişimci, yoklama beklemeden işine başlayabilecek."

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Anahtar Kelimeler:
Recep AkdağSGKYOİKK
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