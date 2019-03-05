Yeni dönem başladı! Bu işi yapan artık...

GEÇTİĞİMİZ günlerde yapı müteahhitlerini sınıflandıran yönetmeliğin yayınlanmasıyla birlikte gayrimenkul sektöründe yeni bir dönem başladı. Yetkinlik ve mali yapı anlamında 9 sınıfa ayrılan müteahhitler, ayrıştırma ile ‘itibarlarını’ yeniden kazandıklarını, bu sayede başta yabancıya satış anlamında kapsamlı çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Son yıllarda yabancıya satışını artırdıklarını ve ülke tanıtımı için yurt dışı fuarlarda sık sık boy gösterdiklerini hatırlatan müteahhitler, artık ‘ihracatçı’ sayılmak istiyor. Bu kapsamda ilgili bakanlıkların kapısını çalan müteahhitler, aldıkları olumlu dönüşlerin yakın zamanda somut adımlara dönüşmesini bekliyor. Müteahhitler, ekonomiye 2018’de yaklaşık 6 milyar dolar kazandırdıklarını, ihracatçı desteklerini almaları durumunda bu rakamı 3 ve 5 yıllık periyotta 25 milyar dolara, ardından ise cari açığı kapatacak konuma getirebileceklerine dikkat çekiyor.

Geçen yıl yabancılara konut satışı 2017 yıl sonuna göre yüzde 78.4 artarak 39 bin 663’e ulaştı. Bu sayı 2017 yılında 22 bin 234 adet olmuştu.

Fuar desteği bekleniyor

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la görüşmeler yaptıklarını hatırlatırken, son olarak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a taleplerini ilettiklerini söyledi. Bu kapsamda yabancıya ve gurbetçiye satış yaparak döviz girdisi kazandıran hizmetlerle ihracatçı sayılmak istediklerini anlatan Elmas, “Aynı haklara tabi olup yurt dışındaki tanıtımlarımızda ihracatçılarımız gibi desteklenmek ve Eximbank’tan yararlanmak istiyoruz. Bunu elbette tek taraflı istemiyoruz. Bizler bu anlamda çalışmalarımızı kat be kat artırıp ekonomiye olan desteğimizi de en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. 2018’de yabancıya 6 milyar dolara yakın satış yaptık. Tüm mekanizmalar doğru işler ise, 2019’da 10 milyar dolara rahatlıkla ulaşırız” dedi.

Son dönemde sektörün yurt dışında tanıtımı ve yurt dışında yaşayan Türkler ile yabancılara satışını artırmak için destek veren ‘Evim Türkiye’ Fuarını örnek gösteren Elmas, “Bu ciddi girişimler için hepimiz elimizi taşın altına koyuyoruz. Çok iyi bir başlangıç oldu ama bunun farklı pazarlarda devam ettirilip, firmaların sürdürülebilir katılımına katkı verilmeli. Görüşmelerimiz neticesinde olumlu dönüşler alıyoruz. Hükümetimizin somut adımını bekliyoruz” diye konuştu.

‘Seferberlik başlattık’

Türkiye’nin yabancıya konut satışı için bir süredir tam anlamıyla ‘seferberlik’ başlattığına vurgu yapan Dap Holding Başkanı Ziya Yılmaz, bu nedenle ihracatçı sayılmalarını sağlayacak düzenlemenin bir an önce yapılması gerektiğini dile getirdi.



Yılmaz, “Nasıl ki ihracatçıya destek veriliyorsa, biz de istiyoruz. Bizim ürettiğimizin yüzde 75’i ülkede kalan bir ürün. Buraya yabancıyı taşıyan bir ürün. Görüştüğümüz herkesin görüşü olumlu.

Ancak sonuçları geç kalıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da sektörü çok destekliyorlar” diye konuştu.

‘Eximbank kredi versin’

İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım ise, sektörün dünya çapında tanıtım faaliyetlerinin yükünü taşıdığını söyledi. Durbakayım, “Ayrıca firmaların yurt dışında açacağı satış ofisi yatırımı Turquality kapsamına alınmalı ve desteklenmelidir. Yabancılara KDV istisnası kapsamında yapılan konut ve iş yeri satışları ‘diğer döviz kazandırıcı faaliyetler’ olarak kabul edilmelidir. Bu kapsamda, Eximbank’ın sektöre kredi kullandırmasının önü açılmalıdır” dedi.