Yeni bir meslek dalı! Ayda 16 bin lira kazanabilirsiniz

ADALET Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı, davalı olan iki tarafı mahkemelere gitmeden 'Uzlaştırmacı' adı altında bir müessese kurdu. Artık davalılar, mahkeme salonuna gitmeden uzlaştırıcı tarafından uzlaşma yoluna gidecekler. Adalet Bakanlığı tarafından Sakarya Üniversitesine tüm Türkiye genelinde eğitim vermek üzere yetki verdi. Bakanlık tarafından belirlenen kurumlarda uzlaştırıcılar 36 saati teorik, 12 saati uygulama olmak üzere toplam 48 saat örgün eğitim görecekler. Uzlaştırıcıların tüm dosyaların uzlaştırılması durumunda ise aylık geliri 16 bin TL' ulaşan geliri olacak.

ZENGİN: "ÜLKEMİZDE DAHA YENİ BİR MESLEK DALI"

İHA'nın haberine göre, konuyla ilgili bilgiler veren Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SAÜSEM) Müdürü Doç. Dr. Hayrettin Zengin, "Uzlaştırmacı aslında son dönemde çok popüler mesleklerden bir tanesi, Dünya'da zaten çok popülerdi. Türkiye, ülkemiz içinde daha yeni bir meslek. Eğer Hukuk, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi veya bu fakültelerin Açıköğretim Fakülteleri mezunuysanız ve iki tane hukuk dersi aldıysanız bu eğitimlere başvurabilirsiniz.

İlk önce bu 4 yıllık Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme ve İktisat fakülte mezunları 48 saatlik bir eğitime tabi tutulacaklar. Bu eğitimlerin 32 saati örgün, 12 saati uygulamalı olmak üzere. Biz SAÜ olarak'ta tüm Türkiye'de başvurunun yeterli sayıya ulaştığı tüm noktalarda bu eğitimi vererek adaylarımıza yardımcı olmaya çalışacağız. Bu eğitimleri başarıyla tamamlayan adaylarımız, Adalet Bakanlığı'nın Türkiye genelinde yapacak olacağı sınavda da başarılı olan adaylarımız uzlaştırmacı olacaklar" dedi.

"600 BİN'DEN FAZLA DOSYA UZLAŞTIRMACIYI BEKLİYOR"

Adalet Bakanlığında 600 bin'den fazla dosyanın uzlaştırmacıyı beklediğini belirten Zengin, "Bir uzlaştırmacı aylık geliri dosya sayısına ve dosya niteliğine göre değişiyor. İki taraflı olan bir dosya aldığınızda taraflara uzlaşmayı sunduğunuzda taraflar uzlaştırmacıyı kabul etmez ise 150 TL gelir elde ediyorsunuz. Taraflar uzlaştırmacıyı kabul edip ama uzlaşma ile sonuçlanmazsa 200 TL gelir elde ediyorsunuz. Olumlu sonuçlanırsa 400 TL gelir elde ediyorsunuz bir dosyadan. Ayda 40 dosya aldığınızı düşünürsek ve hiç uzlaştıramazsanız bile ayda 6 bin TL geliriniz olur, tamamını uzlaştırırsanız 16 bin TL gelir elde edersiniz.

Eğitimlere başvurmak için tüm ülkede her noktada eğitim yapmak için yetkilendirilmiş olan Sakarya Üniversitesi'ne başvurabilirsiniz. Bunun için www.sausem.sakarya.edu.tr adresinden detaylı bilgileri, eğitim alabileceğiniz şehirleriniz dahil, noktalarınız dahil hepsini seçebilir ücretsiz materyallere ulaşabilirsiniz. SAÜ olarak bu eğitimlerde katılımcılarımıza 48 saatlik eğitimi için videolar çektik. 400 sayfadan daha fazla bir modül hazırladık. Bizden eğitim alan tüm katılımcılara bu kaynakları ücretsiz sunuyoruz. Bir yıl boyuncada bu online eğitimlerde hazırlanmalarını sağlayacağız. Bu şekilde SAÜ'den eğitim alan katılımcılarımız Adalet Bakanlığı tarafından açılacak olan 'Uzlaştırmacı' sınavında daha yüksek başarı elde edebileceklerini düşüyoruz" şeklinde konuştu.