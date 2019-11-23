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Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte üzerinde konuşulan rakam

2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak. Önceki uygulamalardan yola çıkarak yüzde 12-17 arasında zam olasılığı yüzerinde duruluyor.

EKONOMİ 23.11.2019, 11:13 23.11.2019, 11:15
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte üzerinde konuşulan rakam
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MİLYONLARCA çalışanı ilgilendiren asgari ücret pazarlığında geri sayım başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştireceğini duyurdu. İşçi (Türk-İş), işveren (TİSK) sendikası ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik asgari ücret tespit komisyonu, 1 Ocak 2020'den tibaren 1 yıl geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirecek.

SON 5 YILDA ENFLASYONUN ÜZERİNE ÇIKILDI

Peki, 8.5 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren ve birçok ödemeyi etkileyen asgari ücrette ne kadarlık bir artış olması bekleniyor? Zamda özellikle son 5 yılda enflasyonun üzerine çıkıldı. Geçen yıl asgari ücrete yüzde 26.05, yani 417 lira zam yapılmıştı. Bu yıl sonuna kadar geçerli olan asgari ücret, net 2 bin 20 lira. Brüt asgari ücret ise 2 bin 558 lira olarak uygulanıyor. Son 10 yıllık artışlara bakıldığında en yüksek artış 2016'daki yüzde 30'la gerçekleşti. Enflasyon ise o yıl yüzde 8.53 seviyesindeydi.

ASGARİ ÜCRETE KAÇ LİRA ZAM YAPILACAK?

Yine son 10 yıllık asgari ücrete bakıldığında ortalama yüzde 11-15 aralığında zam yapıldığı görülüyor. Bu yıl da asgari ücrete enflasyonun üzerinde zam yapılması bekleniyor. Yeni Ekonomi Programı'nda ve Merkez Bankası'nın tahminlerine göre, 2019 enflasyonu yüzde 12 civarında olacak. Önceki uygulamalardan yola çıkarak yüzde 12-17 arasında zam olasılığı yüzerinde duruluyor. Fakat net rakamlar komisyon çalışmalarının sonucunda görülecek. Yüzde 12'lik enflasyon tahminine göre artış olması halinde asgari ücretin brütü 2 bin 865, neti ise 2 bin 263 liraya çıkacak. Yüzde 15'lik artışın gündeme gelmesi halinde ise brüt ücret 2 bin 942 lira, net ise 2 bin 235 civarında olacak.

YENİ ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK

Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle birlikte birçok ödemenin miktarı değişecek. İşsizlik maaşı artacak, AGİ yükselecek, doğum ve askerlik borçlanması tutarları artacak, 65 yaş aylığı, evde bakım aylığı da 1 Ocak itibarıyla zamlanacak. Yine Bağkur primleri, Sosyal Güvenlik Destek primi, ihbar tazminatı, isteğe bağlı sigorta primleri de yeni asgari ücretle artacak kalemlerden bazılrı.

2003 YILINDAN BU YANA ASGARİ ÜCRET

2003: 225 lira

2004: 318 lira

2005: 350 lira

2006: 380 lira

2007: 419 lira

2008: 503 lira

2009: 546 lira

2010: 599 lira

2011: 658 lira

2012: 739 lira

2013: 803 lira

2014: 891 lira

2015: 1000 lira

2016: 1.300 lira

2017: 1.404 lira

2018: 1.603 lira

2019: 2.020 lira

ASGARİ ÜCRET NE DEMEK?

Asgari ücret, işçinin yaşamı için gerekli temel ihtiyaçlarını (barınma, yeme, içme, sağlık, giyinme, ulaşım vs.) karşılayabilmesi için, işvereni tarafından çalışmasına karşılık verilen en düşük ücret anlamına geliyor.

#Asgari Ücret Tespit Komisyonu #2020 #asgari ücret
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