Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102383
ALTIN
146.345
DOLAR
3.5155
STERLİN
4.7398
EURO
4.1762
Bilim dünyası açıkladı: Kadınlar yatakta bunu istiyor
Kadınlar yatakta bunu istiyor
Gizli fıtığa dikkat
Gizli fıtığa dikkat
Sonbaharda mevsimsel hastalıklara dikkat
Sonbaharda mevsimsel hastalıklara dikkat
banner468

Yeni anneye devletten en az 6 bin 622 TL maaş

Devlet, doğan her çocuk başına karşılıksız ödeme yapıyor. Ayrıca anne çalışıyorsa doğum parası, süt parası ve yarım gün çalışma dahil toplam dört farklı ödeme alıyor. Asgari ücretli bir anne bu yolla ilk çocukta 6 bin 622 lira hak ediyor

Yeni anneye devletten en az 6 bin 622 TL maaş

Devlet, doğan her çocuk başına karşılıksız ödeme yapıyor. Ayrıca anne çalışıyorsa doğum parası, süt parası ve yarım gün çalışma dahil toplam dört farklı ödeme alıyor. Asgari ücretli bir anne bu yolla ilk çocukta 6 bin 622 lira hak ediyor

25 Eylül 2017 Pazartesi 11:32
Yeni anneye devletten en az 6 bin 622 TL maaş
banner404

ANNEYE yönelik farklı ödemeler mevcut. Bazı ödemeler gözden kaçıyor. Ya da yanlış hesap daha düşük ödemeye razı olunması anlamına geliyor. Bu nedenle çalışan ve çalışmayan tüm annelerin alabileceği hakları açıklamaya çalıştık. Bunlardan ilki çocuk parası. Tüm annelere şartsız olarak ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor.

İSTEDİĞİNDE BAŞVUR

Çocuk yardımı için başvurular, Aile Bakanlığı İl Müdürlüklerine, Sosyal Hizmetler Müdürlükleri’ne, ilçelerde ise kaymakamlık binalarının içindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılıyor. Burada çocuğun 15 Mayıs 2015’ten sonra doğmuş olması şart. İstediğiniz zaman başvuru yapabilirsiniz. Para 2 ay içinde Aile Bakanlığı’ndanalınabiliyor.

EMZİRME ÖDENEĞİ

Halk arasında süt parası olarak bilinen ‘emzirme ödeneği’ de yeni annelere ödenen paralar arasında. Süt parası 2017 için ‘133 lira’. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması gerekiyor. Süt parası için SGK il müdürlüğüne, sosyal güvenlik merkezine başvurmak gerekiyor. 5 yıl içinde başvuru yapılabiliyor.

112 GÜNLÜK PARA ALINIR

SSK’lı kadınlara doğumdan önce 8 hafta (çoğul gebelikte 10 hafta), doğum sonrasında 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta veya 112 gün (çoğul gebelikte 18 hafta) izin veriliyor. Devlet, bu süreler için geçici iş göremezlik ödemesi yapıyor. Bu ödeme için anne adına doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi ödenmeli. Bu durumda örneğin asgari ücretli bir anneye en az 4425 lira ödeniyor.

YARIM GÜNE 1764 LİRA

Çalışan annenin çocuğuna daha fazla vakit ayırabilmesi için analık izni bitiminden sonra çocuk sayısına göre 6 aya kadar yarım gün çalışma hakkı tanındı. Bu durumda ilk çocuktan sonra İşkur’a başvuran anneye Damga Vergisi dahil iki aylık 1764 lira ödeme yapılır. Böylece, çalışan bir anne tüm ödemeler hesaba katılınca devletten en az 6622 lira para alır.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ödemeYeni AnneMaaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En çok konut satışı o ülke vatandaşlarına yapıldı
En çok konut satışı o ülke vatandaşlarına yapıldı
Vodafone ile Türkiye’nin dört bucağında nesneler birbirleri ile konuşacak
Vodafone ile Türkiye’nin dört bucağında nesneler birbirleri ile konuşacak
Kuruyemişte kaçakçılığa son!
Kuruyemişte kaçakçılığa son!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim