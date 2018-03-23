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Yemek kartlarına düzenleme

İşveren firmaların çalışanlarına sunduğu yemek kartlarındaki düzenleme çalışmalarına ilişkin yönetmelik taslağı, sektördeki esnaf ve sanatkarın görüşüne sunuldu. Konu hakkında bir bilgilendirme yaptı

Yemek kartlarına düzenleme

İşveren firmaların çalışanlarına sunduğu yemek kartlarındaki düzenleme çalışmalarına ilişkin yönetmelik taslağı, sektördeki esnaf ve sanatkarın görüşüne sunuldu. Konu hakkında bir bilgilendirme yaptı

23 Mart 2018 Cuma 20:50
Yemek kartlarına düzenleme
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BİR süredir gündemde olan, işveren firmaların çalışanlarına sunduğu yemek kartlarındaki düzenleme çalışmalarına ilişkin yönetmelik taslağı, sektördeki esnaf ve sanatkarın görüşüne sunuldu. Konu hakkında bir bilgilendirme yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yemek kartı sektöründe yaşanan sorunların çözümü için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik taslağını TESK olarak sektörde çalışan esnaf ve sanatkarın görüşüne sunduk. Lokantacılık sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar 81 ildeki esnaf odaları birliği aracılığıyla yemek kartı hakkındaki görüşlerini bildirecek. Yönetmelik taslağındaki her bir madde, sektörde faaliyet gösteren esnafımız tarafından değerlendirilip teklif ve önerileri bakanlığa sunulacak" ifadelerini kullandı.
'İSKONTO UYGULAMA DEVRİ BİTECEK'
Yapılacak yeni düzenlemenin amacının esnaf ve sanatkarın yemek kartlarından kaynaklı temel sorunlarının çözüme kavuşması olduğunu ifade eden Palandöken, "Bu yeni düzenleme ile yemek kartı piyasasında esnafı mağdur eden ve adeta banka faizleri ile yarışan yüksek komisyon oranlarının düşürülmesi hedeflenmektedir. Hazırlanan taslağa göre, yemek kartı firmalarının, anlaşmalı oldukları perakende işletmelere uygulayacağı komisyon oranı, temerrüt faiz oranının yarısını geçemeyecek. Esnafımızın talebi de bu komisyonların temerrüt faizinin yarısının altında olması yönünde. Yine yönetmelik taslağına göre, yemek kartı hizmeti veren kuruluş1lar, sözleşme yaptıkları işverenlere doğrudan veya dolaylı yollarla iskonto uygulayamayacak. İşverenler de bu kuruluşlardan iskonto ya da menfaat talep edemeyecek" açıklamasında bulundu.
'ÖDEMELERİN SÜRESİ 30 GÜNÜ GEÇMEYECEK'
Türkiye'de yaklaşık 3 buçuk milyon kişinin yemek kartı kullandığını söyleyen Palandöken, şunları kaydetti: "Yemek kartı ve benzeri uygulamalar, ilk kez bir mevzuatla düzenlenmiş olacak. Yeni düzenleme taslağı, hem yemek kartı kullanan vatandaşları hem yemek kartı firmalarını hem de sektörde çalışan esnafı yakından ilgilendiriyor. Bu açıdan, mevzuat hazırlanırken lokantacı esnafının görüşünün alınması da büyük önem arz ediyor. Yemek kartı firmalarının ödemeleri geciktirdiğinden yakınan lokantacı esnafı, ödeme sürelerinin indirilmesi için görüşünü bakanlığa bildirmiş olacak. Yönetmelik taslağına göre, yemek kartı hizmeti veren kuruluşlar tarafından anlaşmalı perakende işletmelerine yapılan ödemelerin süresi 30 günü aşmayacak. Zaten yemek kartı hizmeti veren işletmelerin büyük çoğunluğunun küçük ve orta ölçekli işletmeler olduğu düşünüldüğünde ödeme sürelerinin indirilmesi hayati önem taşıyor." 

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Anahtar Kelimeler:
Yemek Kartları
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