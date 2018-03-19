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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

Yediemin otoparkında çürüyorlar

ADANA'da çoğunluğu hacizli ve vergi borcu olan çok sayıda lüks araç ve motosiklet yediemin otoparklarında kaderine terk edildi.

Yediemin otoparkında çürüyorlar

ADANA'da çoğunluğu hacizli ve vergi borcu olan çok sayıda lüks araç ve motosiklet yediemin otoparklarında kaderine terk edildi.

19 Mart 2018 Pazartesi 10:56
Yediemin otoparkında çürüyorlar
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YEDİEMİN otoparkı işleten Hasan Basri Pamuk, otoparklarında 100'ü lüks olmak üzere 1000'den fazla araç bulunduğunu söyledi. 2009 yılından bu yana otopark işletmeciliği yaptığını belirten Pamuk, "Değeri 300 bin lira olan otomobil bile var. Buraya genellikle hacizli, sigortasız veya vergisi yatırılmayan araçlar geliyor. Araçların bakımları yapılmıyor, hava şartları ve kötü koşullarda eklenince birçoğu çürümeye başladı. Milli servet burada yok oluyor, devletimizin bu otomobilleri değerlendirmesi lazım" dedi. Otomobillerin yanı sıra 1000'e yakın motosikletin de yediemin otoparklarında olduğun anlatan Pamuk, "Motosikletlerde aynı kaderi paylaşıyor. Bazen geçmiş yıllarda gelen bir motosikleti sahibine teslim etmek için burada 1 gün aradığımız oluyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaHacizLüks AraçOtopark
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