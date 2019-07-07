‘Yazın ortasında zararına satış yapıyoruz’

UZUN zaman gündemi meşgul eden fahiş fiyatlar normale döndü, halkın cebi rahatladı. Ancak pazar esnafı maliyetini dahi karşılamayan fiyatlardan şikayetçi. Dim TV (dimtv.tv) bugün de haftalık olarak Hacet Mahallesi’nde kurulan Pazar Pazarı’ndaydı
Dim TV bugün de haftalık olarak Hacet Mahallesi’nde kurulan Pazar Pazarı’ndaydı
UZUN zaman gündemi meşgul eden fahiş fiyatlar normale döndü, halkın cebi rahatladı. Ancak pazar esnafı maliyetini dahi karşılamayan fiyatlardan şikayetçi. Dim TV (dimtv.tv) bugün de haftalık olarak Hacet Mahallesi’nde kurulan Pazar Pazarı’ndaydı