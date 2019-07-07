‘Yazın ortasında zararına satış yapıyoruz’

Dim TV bugün de haftalık olarak Hacet Mahallesi’nde kurulan Pazar Pazarı’ndaydı

‘Yazın ortasında zararına satış yapıyoruz’
banner404

UZUN zaman gündemi meşgul eden fahiş fiyatlar normale döndü, halkın cebi rahatladı. Ancak pazar esnafı maliyetini dahi karşılamayan fiyatlardan şikayetçi. Dim TV (dimtv.tv) bugün de haftalık olarak Hacet Mahallesi’nde kurulan Pazar Pazarı’ndaydı

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Metal sanayi sitesindeki fabrikada yangın
Metal sanayi sitesindeki fabrikada yangın
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472