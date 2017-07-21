Yatırımcıyı hoş karşılarız

BOSCH Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, “Yatırımlarımıza 2017’de devam ediyoruz. Bu yıl Türkiye’ye grup olarak 650 milyon lira yatırım yapıyoruz ve bu yatırımın aslan payı da Bursa’ya gelecek” dedi. Bosch Türkiye’nin 2016’da büyüdüğünü, cirosunu yüzde 14’lük artışla 12 milyar liraya çıkardığını anlatan Young, şöyle devam etti: “Yatırımlarımıza devam ettik ve grup olarak Türkiye’ye 750 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Bu anlamda Bosch’un globalinde Türkiye 4’üncü en büyük yatırımı çekti.”

Young, istihdamını da artıran Bosch Türkiye’nin çalışan sayısının 17 bini aştığını, bu anlamda Türkiye’nin Avrupa’da Almanya’dan sonra en büyük, dünyada 5’inci önemli ülke konumunda bulunduğunu belirtti.



‘Bosch yatırım değil’ 650.000.000 TL



Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, “Yatırımlarımıza 2017’de devam ediyoruz. Bu yıl Türkiye’ye grup olarak 650 milyon lira yatırım yapıyoruz ve bu yatırımın aslan payı da Bursa’ya gelecek” dedi. Bosch Türkiye’nin 2016’da büyüdüğünü, cirosunu yüzde 14’lük artışla 12 milyar liraya çıkardığını anlatan Young, şöyle devam etti: “Yatırımlarımıza devam ettik ve grup olarak Türkiye’ye 750 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Bu anlamda Bosch’un globalinde Türkiye 4’üncü en büyük yatırımı çekti.”

Young, istihdamını da artıran Bosch Türkiye’nin çalışan sayısının 17 bini aştığını, bu anlamda Türkiye’nin Avrupa’da Almanya’dan sonra en büyük, dünyada 5’inci önemli ülke konumunda bulunduğunu belirtti.