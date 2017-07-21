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Yatırımcıyı hoş karşılarız

Türkiye’nin Daimler ve BASF’ı soruşturduğu haberlerini yalanlayan Başbakan Yardımcısı Şimşek, “Soruşturma yok, Alman yatırımcıları memnuniyetle karşılarız” dedi

Yatırımcıyı hoş karşılarız

Türkiye’nin Daimler ve BASF’ı soruşturduğu haberlerini yalanlayan Başbakan Yardımcısı Şimşek, “Soruşturma yok, Alman yatırımcıları memnuniyetle karşılarız” dedi

21 Temmuz 2017 Cuma 10:20
Yatırımcıyı hoş karşılarız
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BOSCH Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, “Yatırımlarımıza 2017’de devam ediyoruz. Bu yıl Türkiye’ye grup olarak 650 milyon lira yatırım yapıyoruz ve bu yatırımın aslan payı da Bursa’ya gelecek” dedi. Bosch Türkiye’nin 2016’da büyüdüğünü, cirosunu yüzde 14’lük artışla 12 milyar liraya çıkardığını anlatan Young, şöyle devam etti: “Yatırımlarımıza devam ettik ve grup olarak Türkiye’ye 750 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Bu anlamda Bosch’un globalinde Türkiye 4’üncü en büyük yatırımı çekti.” 
Young, istihdamını da artıran Bosch Türkiye’nin çalışan sayısının 17 bini aştığını, bu anlamda Türkiye’nin Avrupa’da Almanya’dan sonra en büyük, dünyada 5’inci önemli ülke konumunda bulunduğunu belirtti.
 
‘Bosch yatırım değil’ 650.000.000 TL
 
Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, “Yatırımlarımıza 2017’de devam ediyoruz. Bu yıl Türkiye’ye grup olarak 650 milyon lira yatırım yapıyoruz ve bu yatırımın aslan payı da Bursa’ya gelecek” dedi. Bosch Türkiye’nin 2016’da büyüdüğünü, cirosunu yüzde 14’lük artışla 12 milyar liraya çıkardığını anlatan Young, şöyle devam etti: “Yatırımlarımıza devam ettik ve grup olarak Türkiye’ye 750 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Bu anlamda Bosch’un globalinde Türkiye 4’üncü en büyük yatırımı çekti.” 
Young, istihdamını da artıran Bosch Türkiye’nin çalışan sayısının 17 bini aştığını, bu anlamda Türkiye’nin Avrupa’da Almanya’dan sonra en büyük, dünyada 5’inci önemli ülke konumunda bulunduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Steven YoungYatırım
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