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Yatırımcısını güldürdü! Borsada 9 ayın şampiyonu Beşiktaş oldu

Beşiktaş, bu yılın 9 ayında yüzde 12`lik getiri ile borsada en fazla kazandıran spor şirketi olarak kayıtlara geçti

Yatırımcısını güldürdü! Borsada 9 ayın şampiyonu Beşiktaş oldu

Beşiktaş, bu yılın 9 ayında yüzde 12`lik getiri ile borsada en fazla kazandıran spor şirketi olarak kayıtlara geçti

05 Ekim 2017 Perşembe 12:08
Yatırımcısını güldürdü! Borsada 9 ayın şampiyonu Beşiktaş oldu
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BEŞİKTAŞ Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, yılın 9 ayını yüzde 12'lik yükselişle tamamlayarak yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Analistler, Süper Lig'de geçen sezon şampiyon, bu sezon da zirve ortağı olan  Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısına dikkati çekerek, kulübün yeşil sahalardaki performansının borsaya da yansıdığını ve yatırımcısının yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

GALATASARAY TAKİPTE

Söz konusu dönemde borsa performansında  Beşiktaş'ı,  Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ takip etti. Süper Lig lideri  Galatasaray, yılın 9 ayında yatırımcısına yüzde 3,69 kazandırdı.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR BORSADA KAYBETTİRDİ

Fenerbahçe  Futbol AŞ ile  Trabzonspor Sportif Yatırım ve  Futbol İşletmeciliği ise bu yılın ocak-eylül döneminde yatırımcısına kaybettirdi.

Fenerbahçe, yüzde 8,46'lık kayıpla 9 aylık dönemde yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi olurken,  Trabzonspor'daki kayıp yüzde 7,04 olarak gerçekleşti.

Analistler, bu sezon  Avrupa'ya erken veda eden  Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de de zirveden uzak kaldığını, bunun pay piyasalarında satış baskısını artırdığını söyledi.

4 SPOR ŞİRKETİ EYLÜLDE KAYBETTİRDİ

Spor şirketlerinin eylül ayındaki performansına bakıldığında ise borsa geneline bağlı olarak negatif bir seyir izledikleri dikkati çekti.

Borsada işlem gören 4 spor şirketi, geçen ay yatırımcısına kaybettirirken, söz konusu dönemde  Galatasaray yüzde 5,56 ile en fazla gerileyen spor şirketi oldu.

Galatasaray'ı yüzde 5,29 azalan  Beşiktaş, yüzde 5,04 düşüş kaydeden  Trabzonspor ve yüzde 1,05 değer kaybeden  Fenerbahçe izledi.

PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK ŞİRKET DE BEŞİKTAŞ

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine  Beşiktaş sahip.  Beşiktaş, yılın 9 ayını 1 milyar 75 milyon TL piyasa değeriyle tamamladı.

Beşiktaş'ı 1 milyar 35 milyon lira ile  Fenerbahçe, 826 milyon lira ile  Galatasaray ve 264 milyon lira ile  Trabzonspor takip etti.

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