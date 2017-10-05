Yatırımcısını güldürdü! Borsada 9 ayın şampiyonu Beşiktaş oldu

BEŞİKTAŞ Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, yılın 9 ayını yüzde 12'lik yükselişle tamamlayarak yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Analistler, Süper Lig'de geçen sezon şampiyon, bu sezon da zirve ortağı olan Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısına dikkati çekerek, kulübün yeşil sahalardaki performansının borsaya da yansıdığını ve yatırımcısının yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

GALATASARAY TAKİPTE

Söz konusu dönemde borsa performansında Beşiktaş'ı, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ takip etti. Süper Lig lideri Galatasaray, yılın 9 ayında yatırımcısına yüzde 3,69 kazandırdı.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR BORSADA KAYBETTİRDİ

Fenerbahçe Futbol AŞ ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği ise bu yılın ocak-eylül döneminde yatırımcısına kaybettirdi.

Fenerbahçe, yüzde 8,46'lık kayıpla 9 aylık dönemde yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi olurken, Trabzonspor'daki kayıp yüzde 7,04 olarak gerçekleşti.

Analistler, bu sezon Avrupa'ya erken veda eden Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de de zirveden uzak kaldığını, bunun pay piyasalarında satış baskısını artırdığını söyledi.

4 SPOR ŞİRKETİ EYLÜLDE KAYBETTİRDİ

Spor şirketlerinin eylül ayındaki performansına bakıldığında ise borsa geneline bağlı olarak negatif bir seyir izledikleri dikkati çekti.

Borsada işlem gören 4 spor şirketi, geçen ay yatırımcısına kaybettirirken, söz konusu dönemde Galatasaray yüzde 5,56 ile en fazla gerileyen spor şirketi oldu.

Galatasaray'ı yüzde 5,29 azalan Beşiktaş, yüzde 5,04 düşüş kaydeden Trabzonspor ve yüzde 1,05 değer kaybeden Fenerbahçe izledi.

PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK ŞİRKET DE BEŞİKTAŞ

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Beşiktaş sahip. Beşiktaş, yılın 9 ayını 1 milyar 75 milyon TL piyasa değeriyle tamamladı.

Beşiktaş'ı 1 milyar 35 milyon lira ile Fenerbahçe, 826 milyon lira ile Galatasaray ve 264 milyon lira ile Trabzonspor takip etti.