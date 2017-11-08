Yatırımcının tercihi 3 yıldız

TÜRKİYE Otelciler Birliği'nin (TÜROB) ekonomi Bakanlığı'nın "Yatırım Teşvik Belgeleri" verilerinden hareketle yaptığı araştırmaya göre, yılın 9 ayında yatırımcılar 3 yıldızlı otelleri tercih etti. Bu yılın 9 aylık döneminde yatırımcıların tercih ettiği otel projeleri içinde 3 yıldızlılar 60 adetle başı çekerken, onu 42 ile 4 yıldızlılar, 19 ile 5 yıldızlılar takip etti.

BUTİK OTEL YATIRIMI DURDU

Buna karşılık kapasite bakımından 8 bin 911 yatakla 5 yıldızlı oteller ilk sırayı aldı. 3 yıldızlı projelerin artışında, yatırımların Anadolu'ya yayılması etkili oldu. Adet bazında butik otel yatırımının 16'da kalması, bu alandaki rüzgarın dindiğini gösteriyor.

9 AYDA OTEL YATIRIMLARI ARTTI

Öte yandan Eylül 2017'de Türkiye genelinde 10 şehirde toplam 15 yeni otel projesi teşvik belgesi aldı. Toplamda 280,7 milyon lira harcanarak tamamlanacak yeni yatırımlar sonrasında sektöre 887 yeni ek istihdam sağlanacak. Eylülde yatırım teşvik belgesi alan yatak sayısında geçen yılın aynı ayına göre düşüş yaşandı. Geçen yılın eylül ayına göre yatak kapasitesi 4 bin 594'den 3 bin 677'ye geriledi. Proje sayısı 14'ten 15'e yükselirken, yatırım tutarı 305,2 milyon liradan 280 milyon liraya geriledi. Yılın 9 ayında 2016'nın aynı dönemine göre otel yatırımlarında artış gözlemlendi. 9 ayda 46 ilde 24 bin 761 yataklı 140 otel projesi toplam 2 milyar 305 milyon TL ile teşviğe bağlandı. Geçen yılın aynı döneminde 37 ilde 28 bin 868 yataklı 131 otel 2 milyar 266 milyon TL tutarında teşvik belgesi almıştı.