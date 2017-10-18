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Yastık altından 150 milyon çıktı

Başbakan Yardımcısı Şimşek, şu ana kadar 5 bin kişinin bir ton altın getirip kira sertifikası veya tahvil aldığını belirterek, “Bu da yaklaşık 150 milyon liraya tekabül ediyor” dedi

Yastık altından 150 milyon çıktı

Başbakan Yardımcısı Şimşek, şu ana kadar 5 bin kişinin bir ton altın getirip kira sertifikası veya tahvil aldığını belirterek, “Bu da yaklaşık 150 milyon liraya tekabül ediyor” dedi

18 Ekim 2017 Çarşamba 07:17
Yastık altından 150 milyon çıktı
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EKONOMİDEN Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasıyla ilgili, “Şu ana kadar 5 bin kişi, bir ton altın getirip kira sertifikası veya tahvil aldı. Bu da yaklaşık 150 milyon liraya tekabül ediyor” dedi.

Şu an için başvuruların oldukça iyi gittiğini ifade eden Şimşek, şöyle konuştu: “Böylelikle hem altın sahibi kardeşlerimiz kazanıyor hem de devletimiz ve ülkemiz kazanıyor. Sistemle beraber altın sahibi, altınını Hazinenin güvencesine veriyor. Böylelikle de hem çalınma veya kaybolma riskinden kurutuluyor. Burada aslında Hazinenin borç ihtiyacı yok. Ülkemizin tasarrufları düşük. Altınlar yastık altında bekliyor. Tasarrufları ekonomiye kazandırmak lazım. Çünkü şu an atıl bir kaynak. Tahminen şu an ülkemizde 100 milyar dolar yastık altında altın var. Bu çok büyük bir kaynak.”

Daha çok yol var

Ülke olarak dışarıdan borç almak yerine bu sistemle Hazine olarak maliyete katlanarak kendi kaynaklarının kullanılabileceğine işaret eden Şimşek, sistem sayesinde yatırımcıların da tahvilde yüzde 2.40 getiri elde edebileceğini, kira getirisinde yatırımın yapıldığı yere göre getirinin değişkenlik göstereceğini anlattı. Sisteme katılanların hem kendileri hem de ülke için doğru bir şey yaptığını aktaran Mehmet Şimşek, “Altın yine sizin. İstediğiniz zaman gelip altınınızı alabilirsiniz, 6 ayda bir de getirisi hesabınıza yatırılacak. Atıl duran altınınız kazandıracak” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet ŞimşekHazine
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