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Yastık altından 1 günde 102 kilogram altın çıktı

Pazartesi günü başlayan altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracında ilk veriler ortaya çıktı. Başbakan Yardımcısı Şimşek, ilk gün 15 milyon liralık talebin geldiğini belirterek, “İlgi yoğun” dedi

Yastık altından 1 günde 102 kilogram altın çıktı

Pazartesi günü başlayan altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracında ilk veriler ortaya çıktı. Başbakan Yardımcısı Şimşek, ilk gün 15 milyon liralık talebin geldiğini belirterek, “İlgi yoğun” dedi

06 Ekim 2017 Cuma 09:14
Yastık altından 1 günde 102 kilogram altın çıktı
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EKONOMİDEN Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı kapsamında ilk gün yaklaşık 15 milyon liralık talep geldiğini belirterek, “Bununla tasarruf havuzumuz büyüyecek, dışa bağımlılık azalacak, özellikle Merkez Bankası rezervleri artacak, bu da Türkiye’yi güçlendirecek” dedi. 
Şimşek’in verdiği bilgiye göre, altın tahvili ihracının ilk günü olan 2 Ekim’de 102 kilogramlık talep gelmiş oldu. Türkiye’de 100 milyar dolar değerinde 2 bin 200 ton altının yastık altında olduğu belirtiliyor.  
 
Tasarruf havuzu büyür
 
TV’de soruları yanıtlayan Şimşek, 4 etapta, 81 ili ve 250 ilçeyi kapsayacak uygulamanın ilk gün itibarıyla ciddi ilgi gördüğünü dile getirerek, şu bilgileri verdi: “Ülkemizde çok ciddi atıl tasarruf var. Bankalarımızda, sermaye piyasalarında olmadığı için atıl duruyor. Bir taraftan da Türkiye’nin kaynak ihtiyacı büyük. Türkiye gidiyor, dışarıdan borçlanıyor. Bankaların 100 liralık mevduatı varsa 125 liralık kredi vermek zorunda kalıyor çünkü mevduat yetersiz. Bu bankacılık sistemini dışa bağımlı hale getiriyor, tüm sistem kur riskine maruz kalıyor. Hazine olarak borçlanmada sıkıntımız yok. Biz atıl kaynağı ekonomiye kazandırmak, tasarruf havuzunu büyütmek, kaynakları çeşitlendirmek istiyoruz.” 
 
Faiz bu şekilde düşer
 
Vatandaşın, yastık altı altınlarını Hazine garantisinde Ziraat Bankası’na teslim edebileceğine işaret eden Şimşek, “Tasarruf havuzumuz büyüyecek, dışa bağımlılık azalacak. Merkez Bankası rezervleri artacak. Bu da Türkiye’yi güçlendirecek, şoklara karşı direncimiz artacak. Faizi düşürmenin başka yolu yok” dedi.
 
ŞİRKETLERİN KUR RİSKİNE FREN 
 
Mehmet Şimşek, yurt dışından borçlanan şirketlerin kur riski yönelik Merkez Bankası’na önemli yetkiler vereceklerini söyledi. 
Şimşek, şunları kaydetti: “Bunu sağlamak için hiç döviz geliri olmayanlara diyeceğiz ki; 
‘Bir dakika, senin gelirin lira, sen lirayla borçlan.’ Kur riskine girmeyecekler. Öyle şirketler var ki bina yapmak için dahi gidiyor dışarıdan borçlanıyor. Kur riskine karşı kendilerini korumaya alacaklar. Kurda ufak bir hareketlenme olunca bizimkiler ateşe benzin döküyorlar çünkü korkuyorlar. O nedenle bir düzenleme yapacağız. Hindistan ve Endonezya’da başarılı, güzel örnekler var. Hepsini çalıştık, her şey hazır. Merkez Bankası’na bu yönde güçlü bir yetki vereceğiz.”
 
Faiz yüksek çünkü fon talebimiz yüksek
 
Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faizlerin yüksekliğine ilişkin uyarılarının haklı olduğunu belirterek, “Faizler yüksek çünkü bizim fon talebimiz yüksek. Sermaye piyasaları gelişirse ve derinleşirse, reel sektörün bankalara olan  bağımlılığını azaltırız. Başından sonuna kadar o çaba içindeyiz” dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet ŞimşekAltınYastık Altı
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