Yaşlıya 601 lira maaş! 7 ayrı destek

YAŞLILAR için ülkemizde pek çok destek var. Sağlanan desteklerle yaşlılar; evde sağlık ve maaş, bakım parası, kira öder gibi ev gibi 7 imkandan yararlanabiliyor. Şartları sağlayanlar, hem 601 lira 65 yaş aylığı hem evde bakım parası ile ayda bin 907 lira alabiliyor... İşte bu destekler:

MAAŞ: Devlet maddi durumu iyi olmayan, 65 yaş ve üzerinde olanlara maaş ödüyor. Bu maaş bu ay 543,25 liradan 601,57 liraya yükseldi. Kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başı gelirleri 609,67 liranın altındaysa maaş bağlanıyor.



EVDE BAKIM PARASI: Devlet, bakıma muhtaç kişiye bakan yakına maaş ödüyor. Aylık tutar bin 305 lira 97 kuruşa çıktı. Evde bakım aylığı için yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu gerekiyor. Hane içinde kişi başı gelirin bin 219 liranın altında olması gerekiyor..



BEDAVA SAĞLIK: Devlet, engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilere evde sağlık hizmeti veriyor. Bunun için bir bedel de istenmiyor. Başvuran herkese bu hizmet veriliyor.



PARASIZ ULAŞIM: 65 yaş ve üzeri olanlar şehir içi toplu taşımalardan ücretsiz yararlanıyor.



ÜCRETSİZ BAKIM: Devlet, 'yoksul' yaşlıların huzurevi ve bakım evlerinde ücretsiz bakılmasını sağlıyor.



KAPIDA MAAŞ ÖDEMESİ: Yaşlı ve emekliler, sağlık durumları nedeniyle PTT veya bankalardan maaş çekemiyorsa evde ödeme yapıyor. Bunun için SGK'ya dilekçe vermek yeterli.



KİRA ÖDER GİBİ EV: TOKİ'nin yaptığı konutların yüzde 25'i emeklilere ayrılıyor. Emekliler kira öder gibi taksitle ev sahibi oluyor..



İLK YAŞLILIK ŞURASI TOPLANIYOR



Cumhurbaşkanlığı himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen 1. Yaşlılık Şurası 'Aktif yaşlanmanın desteklenmesi' ve 'Yaşlı haklarının güçlendirilmesi' ana temasıyla bugün toplanıyor.